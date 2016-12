Construcţiile ilegale de la Hotelul Histria, puse la pământ

NEGOCIERI La primele ore ale dimineţii de ieri, mai multe utilaje însoţite de trupele speciale ale Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, jandarmi şi pompieri au luat cu asalt Hotelul Histria, din staţiunea Mamaia, pentru a demola construcţiile de extindere ridicate în mod ilegal. Pe lângă protestul vehement al patronului hotelului, controversatul om de afaceri George Bosânceanu, autorităţile au avut de furcă şi cu patru chiriaşi care s-au urcat pe acoperişul clădirii şi au ameninţat că se vor arunca în gol dacă utilajele se vor apropia de hotel. După câteva zeci de minute de negocieri, trei dintre protestatari au coborât de bună voie. Ultima persoană rămasă pe acoperiş a fost coborâtă în siguranţă abia după ce şeful Serviciului Acţiuni Speciale (SAS), cms. şef Emanoil Moraru, negociatorul IPJ Constanţa, a urcat pe clădire cu ajutorul unei scări mobile a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea“. „I-am explicat că trebuie demolată mansarda clădirii şi a înţeles că trebuie să coboare de pe acoperiş“, a declarat cms. şef Emanoil Moraru. Cele patru persoane le-au declarat oamenilor legii că au recurs la acest gest pentru că nu au unde să se ducă în aşa scurt timp şi că vor fi nevoiţi să doarmă fără un acoperiş deasupra capului. „Vom verifica lista apelurilor telefonice pentru a vedea dacă aceste persoane s-au urcat din proprie iniţiativă pe acoperiş sau au fost puse de patronul hotelului să protesteze”, a adăugat cms. şef Moraru.

DEMOLARE Acţiunea de demolare a început abia în jurul orei 12.00, când s-a reuşit oprirea alimentării clădirii cu apă, gaze şi electricitate, iar ultimul protestatar a fost dat jos de pe acoperişul hotelului. Reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) spun că acţiunea de demolare s-a făcut în baza prevederilor legale privind desfiinţarea construcţiilor cu destinaţie turistică din staţiuni, executate fără autorizaţie de construire şi aflate pe terenuri proprietate publică ori privată. Verificările au arătat că patronului hotelului, George Bosânceanu, a executat fără autorizaţie de construire etajarea şi mansardarea hotelului, realizarea unei structuri din lemn la nivelul parterului şi al etajelor unu, doi şi trei şi a unor scări exterioare pe structură metalică pentru accesul la fiecare nivel, precum şi amplasarea unor foişoare din lemn. Mai mult, pe 23 decembrie, Bosânceanu a fost somat din nou pentru a începe demolarea clădirii, însă a refuzat să intre în legalitate. Acţiunea de demolare este organizată de ISC, iar cheltuielile, estimate la aproape 200.000 de euro, vor fi suportate de patronul hotelului.

ÎN ULTIMUL CEAS Dacă până acum patronul hotelului Histria susţinea că procurorii nu i-au cerut niciun act prin care să dovedească legalitatea construcţiilor şi că el are toate documentele legale, ieri dimineaţă, Bosânceanu a recunoscut că nu are autorizaţiile necesare. „Este un abuz pentru că au venit pe Ordonanţa 41/2010 care stipulează clar că orice clădire cu destinaţie turistică sau până în 200 de metri de la linia de coastă se dărâmă. Nu are temei legal pentru că eu am anunţat Ministerul Turismului, am şi documente de la acesta, că nu am destinaţie turistică, iar în cadastru se precizează că am 205 metri până la linia de coastă. Eu închiriez camerele, nu le dau în regim hotelier. Nu am autorizaţie de construcţie, dar sunt în proces cu autorităţile locale pentru a intra în legalitate. Nu există nicio hotărâre definitivă în acest sens. Puteau să îmi dea autorizaţia după ce au văzut că am construit, dar nu au vrut“, a declarat George Bosânceanu. Din momentul în care patronul a început să construiască, Primăria Constanţa cât şi Inspectoratul de Stat în Construcţii au înaintat mai multe plângeri care se află în acest moment pe rol la instanţele constănţene. Bosânceanu susţine că unitatea are 256 de camere, dintre care 56 sunt la etajele patru şi cinci, care urmează să fie dărâmate, şi că în momentul în care au început demolările avea cazate acolo aproape 80 de persoane. Printre locatarii care au avut de suferit în urma acţiunii de demolare se numără şi Miron Cozma, care are închiriat un apartament la etajul patru. El a declarat că îl va da în judecată pe cel care a dispus demolarea clădirii pentru violare de domiciliu.

UN PERICOL PUBLIC Expertiza tehnică efectuată în cazul Hotelului Histria a arătat că „au fost executate lucrări de construcţii montaj de extindere a hotelului atât pe orizontală cât şi pe verticală, din cherestea de brad, fără respectarea prevederilor Legii 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii“. Mai mult, expertul a specificat că „nu există certificat de urbanism în legătură cu această construcţie, nu există titlu în sensul legii pentru suprafaţa de teren ocupată prin extinderile neautorizate, nu există expertiză de rezistenţă şi stabilitate (clădirea fiind structurată iniţial pe regim de înălţime P+3E), nu există documentaţie de autorizare a construcţiei şi nu există o recepţie a lucrării“. Concluzia finală a specialistului a fost că imobilul în cauză a fost ridicat cu încălcarea tuturor legilor în vigoare privind proiectarea, executarea, recepţia şi punerea în funcţiune şi exploatarea construcţiilor şi reprezintă un pericol public. Pe lista demolărilor se află şi Hotelul GEC Coiciu, despre care anchetatorii spun că Bosânceanu l-a construit ilegal.