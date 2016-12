Construcţiile, în uşoară creştere

Volumul lucrărilor de construcţii a crescut cu 2,1%, în primele zece luni, comparativ cu perioada similară din 2011, a anunţat vineri Institutul Naţional de Statistică (INS). Construcţiile noi au avansat cu 10,7%, în vreme ce lucrările de reparaţii capitate şi cele de întreţinere au scăzut cu 13,5, respectiv 11,8%. În octombrie, construcţiile au scăzut cu 5,1% faţă de aceeaşi lună din 2011, dar au crescut cu 5,5% faţă de luna anterioară, datorită unui plus pe toate elementele de structură - reparaţii capitale (plus 24,2%), construcţii noi (plus 3,8) şi reparaţii curente (plus 2,2%), potrivit datelor INS. (P.N.)