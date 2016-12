Construcţiile se prăbuşesc încet, dar sigur

08:39:28 / 14 Februarie 2014

Primaria sa stimuleze refacerea constructiilor vechi

Tot centrul Constantei si Peninsula sunt in ruina. De ce nu acorda Primaria scutiri de impozit celor care vor sa renoveze aceste cladiri vechi si frumoase in loc sa dea avize de constructii noi pe orice bucatica de spatiu verde? Tot ce s-a construit nou nu are nici o arhitectura. Sunt niste cuburi de beton si sticla urate in draci.