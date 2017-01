Construcţiile şi comerţul cu electrocasnice, expuse neplăţilor

Riscul de neplată din partea clienţilor este mai pronunţat în cazul sectoarelor construcţii, sanitar, extracţia petrolului şi comerţul cu aparate electrocasnice, este de părere directorul general al companiei de asigurări de credite comerciale Euler Hermes Kreditversicherungs-AG, sucursala Bucureşti, Cristina Rusuleanu. \"Putem constata că domeniul construcţiilor este foarte expus, pentru că s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, iar în unele perioade creşterea a fost chiar haotică. E foarte posibil ca, mai devreme sau mai tîrziu, să ajungem la situaţii similare celei din Spania, avînd în vedere că şi vecinii noştri se confruntă deja cu astfel de probleme în acest sector\", a declarat Rusuleanu. Ea a arătat că şi comerţul cu electrocasnice va înregistra o perioadă de stagnare, întrucît nu se mai poate vorbi de creşterile înregistrate în urmă cu trei-patru ani, dar şi pe fondul politicii BNR de restricţionare a creditelor de consum. \"Ne aşteptăm la daune şi pe partea de alimentare cu combustibili. Noi nu am înregistrat încă probleme, dar vecinii noştri s-au confruntat cu astfel de situaţii\", a spus Rusuleanu. Compania Euler Hermes a lansat în piaţa românească 322 milioane euro, distribuiţi în asigurări de credite comerciale după cum urmează: 56 milioane euro pentru companii din sectoarele comerţ cu material lemnos, sanitar şi construcţii, 40 milioane euro pentru sectorul extracţiei de petrol brut, 26,5 milioane euro pentru comerţul cu metale şi minereuri metalice şi 26,2 milioane euro pentru comerţul cu aparate electrocasnice. Anul trecut, compania Euler Hermes Servicii Financiare, prin care grupul a activat pe piaţa locală pînă în prezent, a înregistrat o rată a daunei de 10,4%, reprezentanţii companiei aşteptîndu-se ca în acest an să depăşească 30%. Majoritatea cazurilor pe care Euler Hermes le are pe rol se datorează insolvenţelor. La nivel mondial, cota de daună variază între 20 şi 60%. \"Crizele înregistrate la nivel mondial se vor reflecta la un moment dat şi pe piaţa românească. Chiar dacă impactul nu este aşa de mare, trebuie să devenim mai prudenţi şi să evităm să încheiem un număr mare de poliţe pentru companii din domenii cu risc mai ridicat. E posibil ca preţul de primă să crească, ca urmare a acestor condiţii\", a afirmat Jochen Dumler, membru al consiliului de administraţie Euler Hermes Kreditversicherungs-AG Germania.