Consultanţă pentru creditele cu probleme

Firma imobiliară More Real Estate Services vrea să ofere servicii de consultanţă băncilor în legătură cu portofoliul de credite neperformante pe care acestea le deţin şi a semnat deja un contract în acest sens cu ATE Bank România. „Am semnat un contract cu ATE Bank România pentru servicii de consultanţă în problema activelor care au probleme şi a creditelor care nu sunt plătite la timp. ATE Bank are un portofoliu de zeci de milioane de euro cu probleme şi discutăm, de asemenea, cu alte bănci care au probleme mai mari pentru încheierea de astfel de contracte”, a declarat directorul executiv al More Real Estate Services, Ilias Papageorgiadis. El a menţionat că serviciile oferite de firmă vor viza atât clienţii cu probleme, cât şi pe cei care nu au încă dificultăţi, astfel încât aceştia să nu ajungă în situaţia de nu-şi putea plăti creditele. „Fiecare client are nevoie de o anumită soluţie. Băncile până acum au aşteptat, nu au făcut nimic, nu mai dau credite de un an şi jumătate. Acum au două soluţii, să dea drumul la creditare, ceea ce nu e simplu, şi să rezolve problema creditelor neperformante”, a spus Papageorgiadis.