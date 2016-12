Consultanţă pentru lucrările la digul de larg din port

Compania Naţională “Administraţia Porturilor Maritime” (CN APM) Constanţa a primit trei oferte, din care a acceptat două, privind servicii de consultanţă de supervizare a execuţiei lucrărilor de finalizarea digului de larg din port, valoarea estimativă a contractului fiind de 2,75 milioane euro, fără TVA. Ofertele care au îndeplinit condiţiile au venit din partea firmelor Blizzard Design Bucureşti (1,999 milioane de euro, fără TVA) şi Royal Haskoning din Olanda (1,883 milioane de euro, fără TVA), a anunţat, ieri, APM Constanţa. Contractul are o durată de 29 de luni şi este finanţat din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sectorial în Transporturi 2007-2013, şi de la bugetul de stat. În alegerea ofertei câştigătoare, preţul are o pondere de 60%, iar propunerea tehnică 40%. Pentru participarea la licitaţie au procurat documentaţia gratuită opt firme româneşti şi străine, din care trei au depus oferte. În urma analizării acestora, comisia de licitaţie a respins cea de-a treia ofertă, a firmei Mace Management Services, deoarece scrisoarea de garanţie prezentată nu a fost conformă cu solicitarea din documentaţia de licitaţie. Comisia de licitaţie a fost compusă din reprezentanţi ai APM SA Constanţa şi ai Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi un observator al Unităţii de Control şi Verificare a Achiziţiilor Publice. Comisia are la dispoziţie între 20 şi 40 de zile lucrătoare pentru a evalua cele două oferte depuse. Blizzard Design Bucureşti a fost înfiinţată în 2005 şi a avut în 2008 afaceri de 7,98 milioane de lei şi 45 de angajaţi. Royal Haskoning a fost fondată în anul 1881 în Olanda. Din 1994 Royal Haskoning a desfăşurat în România aproximativ 50 de proiecte, iar în 2005 a fost fost înfiinţată firma Haskoning România care numără 20 de angajaţi. Lucrările pentru finalizarea digului de larg din port sunt estimate la 117,89 milioane de euro, fără TVA şi vor consta în extinderea cu 1.050 m a digului de larg existent, până la atingerea lungimii proiectate iniţial, de 5.900 m.