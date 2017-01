Consultanţii fiscali trebuie să se înscrie în Registrul consultanţilor fiscali

Consultanţii fiscali care au promovat examenele în lunile martie şi iunie din acest an trebuie să se înregistreze la Camera Consultanţilor Fiscali pînă pe data de 27 august 2007, în caz contrar urmînd să plătească amendă sau să li se retragă dreptul de a se înscrie în Registrul Consultanţilor. Candidaţii care au promovat examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal, sesiunile martie şi iunie 2007, sunt invitaţi să se prezinte la sediul Şcolii de Finanţe Publice şi Vamă, zilnic între orele 10:00-16:00, pentru a primi certificatul de atestare a calităţii de consultant fiscal şi a se înscrie la Cameră în Registrul consultanţilor fiscali, se arată într-un comunicat al Camerei Consultanţilor Fiscali. Persoanele care au promovat examenul de consultant fiscal sunt obligate să se înregistreze în Registrul consultanţilor fiscali în termen de 60 de zile de la comunicarea rezultatului examenului.

Neînregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală în termen de 60 zile se sancţionează cu amendă în valoare de 1.000 de lei, dacă se solicită înregistrarea în termen de pînă la un an de la data comunicării rezultatului examenului şi cu retragerea dreptului de a se mai înscrie în Registru, atît la secţiunea persoane active, cît şi la persoane inactive. La examenul organizat în data de 17 iunie au promovat 2.610 de persoane, în condiţiile în care pe liste au fost înscrise în total 3.099 de candidaţi. Rata de promovare este mult mai ridicată decît la primul examen din acest an, din luna martie, cînd au promovat aproape jumătate dintre candidaţii înscrişi, respectiv 945 de persoane, dintr-un total de 1.735 de candidaţi. Consultanţii fiscali şi societăţile comerciale de consultanţă fiscală pot acorda asistenţă de specialitate la întocmirea declaraţiilor de impozite şi taxe, probleme fiscale, creanţe bugetare (amenzi, penalităţi şi majorări) şi asigură reprezentare în faţa organelor fiscale sau a instanţei judecătoreşti, pentru expertiza fiscală. Totodată, consultanţii şi firmele de consultanţă fiscală au posibilitatea să desfăşoare şi activităţi de expertiză contabilă, audit financiar, instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal. Camera Consultanţilor Fiscali îşi desfăşoară activitatea sub supravegherea Ministerului Finanţelor Publice, fără ca aceasta să afecteze independenţa Camerei ca organism profesional.