Consultări eşuate

Preşedintele Traian Băsescu a invitat ieri partidele politice parlamentare la Cotroceni, pentru consultări privind modificarea Constituţiei. La întâlnire au fost invitaţi şi reprezentanţii grupului independenţilor, lucru care i-a deranjat pe cei de la PSD, PNL şi PC. În aceste condiţii, la doar câteva minute după intrarea la consultări, reprezentanţii PSD, PNL şi PC au părăsit sala. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că prezenţa la aceste consultări, la acelaşi nivel de legitimitate cu partidele parlamentare, a “grupului aşa-numiţilor independenţi” este inacceptabilă, din punctul său de vedere. “Noi înţelegem să participăm la consultări cu preşedintele României la nivelul partidelor parlamentare plus grupul minorităţilor, pentru că partidele parlamentare, adică PNL, PSD, PD-L, PC, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale sunt formaţiuni politice care au identitate, care s-au prezentat în alegeri sub acest nume, s-au prezentat cu un program, cu puncte de vedere şi ele sunt în Parlament legitimate de votul dat în cunoştinţă de cauză de alegători, de cetăţenii României”, a declarat Antonescu. Liberalii au fost urmaţi imediat de reprezentanţii PSD şi PC. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat că formaţiunea sa a părăsit consultările iniţiate de şeful statului considerând că, prin chemarea grupului independenţilor, care nu reprezintă un partid parlamentar, preşedintele Băsescu nu a respectat invitaţia făcută partidelor parlamentare. “Nu se punea problema ca preşedintele să îşi cheme susţinătorii, un partid neînfiinţat încă, dar creat până la urmă pentru a sprijini preşedintele şi Guvernul actual, o formaţiune parlamentară care nu are nici votul oamenilor şi nici recunoaşterea juridică aşa cum o cer legile României. Cred că preşedintele României trebuie să fie primul om din această ţără care respectă votul oamenilor, legile ţării şi structura politică a statului român”, a declarat Ponta. Liderul PSD a precizat că a formaţiunea sa a venit la consultările cu şeful statului cu toată deschiderea şi buna credinţă, pregătind un material pe care l-a înmânat lui Traian Băsescu, referitor la modernizarea statului, revizuirea Cosntituţiei şi priorităţile legislative ale PSD. Consultările de la Cotroceni au continuat fără reprezentanţii celor trei partide, cei de la PD-L, UDMR, minorităţile naţionale şi grupul independenţilor exprimându-şi opiniile despre cum ar trebui să arate viitoarea lege fundamentală. Dacă pedeliştii şi-au arătat toată deschiderea faţă de proiectul lui Băsescu, partenerii de guvernare, reprezentanţii UDMR, au afirmat că rămân consecvenţi în a susţine bicameralismul. Vicepreşedintele executiv al UDMR, Tanczos Barna, a declarat că sunt parteneri pentru revizuirea Constituţiei. “Suntem parteneri pentru reducerea numărului de parlamentari, după o analiză bine gândită, însă trebuie să precizăm faptul că suntem consecvenţi în ceea ce priveşte punctul nostru de vedere cu privire la bicameralism. Credem că România are nevoie de un sistem bicameral real. Credem că este nevoie de a doua Cameră, care să fie un for care să reprezinte regiunile”, a declarat reprezentantul Uniunii. La finalul consultărilor, preşedintele Traian Băsescu a declarat că a transmis liderilor PNL şi PSD invitaţii pentru a participa, astăzi, la discuţii, de la ora 18.00. El a precizat că a constatat la Cotroceni că formaţiunile din Parlament sunt de acord că trebuie revizuită Consituţia, dar există viziuni diferite în legătură cu modul în care trebuie făcut acest lucru.