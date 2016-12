Consultări privind pregătirea cetățenilor în cazul apariției unor epidemii și pandemii

Consultările cetățenești ASSET pentru pregătirea societății civile și reacția cetățenilor în cazul apariției unor epidemii și/sau pandemii au loc, sâmbătă, la Facultatea de Medicină a UMF "Carol Davila".

La deschidere au participat prof. dr. Viorel Jinga, prorector al UMF "Carol Davila", prof. dr. Cătălin Cârstoiu, decan al Facultății de Medicină a UMF "Carol Davila", secretarul de stat în Ministerul Sănătății Marius Ungureanu, cadre didactice, reprezentanți ai Președinției, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Ministerului Afacerilor Interne, Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică, Institutului Național pentru Sănătate Publică și INC Cantacuzino.

Peste 400 de cetățeni din opt țări europene — Bulgaria, Danemarca, Franța, Irlanda, Italia, Norvegia, România și Elveția — participante la proiectul ASSET (Action plan on Science in Society related issues in Epidemics and Total Pandemics) vor dezbate câteva subiecte esențiale pentru sănătatea publică, legate de reacția la epidemii și pandemii.

"Acești cetățeni nu sunt medici. Ei trebuie să facă parte din populația generală care nu are cunoștințe medicale și în niciun caz legate de domeniul epiodemiologic, ei trebuie să aibă o reacție cetățenească pur și simplu", a declarat, pentru AGERPRES, prof. dr. Mircea Ioan Popa, responsabil UMF "Carol Davila" pentru proiectul FP7 — ASSET.

Potrivit profesorului Popa, cetățenii trebuie să fie din cât mai multe părți ale țării, de cât mai multe tipuri din punct de vedere al pregătirii profesionale, din grupe diferite de vârstă și să se respecte o repartizare cât mai echilibrată pe sexe.

Scopul consultărilor este de a înțelege cum gândesc cetățenii europeni despre pregătirea și reacția la epidemii și pandemii, precum și de a identifica modul în care ar putea contribui la prevenirea sau limitarea efectelor unei crize, punându-se accent pe calitatea comunicării cu autoritățile publice.

În cadrul evenimentului se va proiecta un film realizat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și se vor organiza patru sesiuni tematice.

ASSET este un proiect european (FP7) de cercetare, cu durata de patru ani. Proiectul implică experți din mai multe domenii — sănătate publică, epidemiologie, vaccinologie, științe sociale și politice, drept și etică, studii de gen, științele comunicării și media. Scopul proiectului este de a dezvolta o strategie integrată și interdisciplinară pentru măsurile de pregătire în cazul pandemiilor sau epidemiilor.

Întrebările la care vor trebui să răspundă cetățenii în cadrul consultărilor ASET sunt: În eventualitatea unei epidemii sau pandemii, la punerea în balanță a drepturilor individuale și a binelui comun, când sunt justificate restricțiile asupra libertăților personale? Care mass-media ating grupurile-țintă și în ce măsură sunt preferate unele față de altele în comunicarea cu privire la amenințările de sănătate publică? Cum se poate diminua tendința de secretizare și crește transparența în comunicarea riscului de epidemii sau pandemii? Care sunt factorii care afectează încrederea publicului în autoritățile de sănătate publică? Care sunt modalitățile secolului al XXI-lea de a realiza comunicarea de risc și criză în timpul epidemiilor sau pandemiilor?

După încheierea celor opt consultări din țările participante, rezultatele vor fi analizate și va fi redactat un raport cu recomandările cetățenilor despre cum se poate dezvolta politica referitoare la pregătirea și reacția la epidemii și pandemii în Uniunea Europeană. Acest raport va fi prezentat organismelor decidente relevante.