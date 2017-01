Consultaţii medicale gratuite de Ziua Mondială a Inimii

Duminică, 24 septembrie, “Federaţia Internaţională a Inimii” (World Heart Federation), “Organizaţia Mondială a Sănătăţii”, “UNESCO” şi “Asociaţia Sportivă pentru Dezvoltare şi Pace” sărbătoresc Ziua Mondială a Inimii, eveniment de importanţă majoră la nivel mondial, care are ca scop principal obţinerea atenţiei publicului larg cu privire la modalităţile de prevenţie şi reducere a riscului bolilor cardiovasculare, responsabile pentru 17 milioane de decese anual, la nivel mondial. Sub sloganul “O inimă, o viaţă”( A Heart for life), „Ziua Mondială a Inimii” este condusă de membrii organizaţiei “Federaţiei Internaţionale a Inimii” în peste o sută de ţări. Tema “Cît de tînără este inima ta?” are ca premisă controlul factorilor de risc cardiovasculari majori, prin dietă, activitate fizică şi renunţarea la fumat ca măsuri cheie pentru a preveni infarcturile miocardice si accidentele cerebral vasculare, ajutînd inima să îmbătrînească mai încet. Campania urmăreşte încurajarea populaţiei să adopte un stil de viaţă sănătos pentru inimă. Ziua aceasta va presupune organizarea de activităţi precum consultaţii medicale, plimbări, maratoane, sărituri cu coarda, sesiuni de fitness, discursuri publice, spectacole, forumuri ştiinţifice, expoziţii, concerte şi competiţii sportive.

În Romania, Societatea Română de Cardiologie va sărbători „Ziua Mondiala a Inimii” în Braşov, Timisoara, Constanţa şi Iaşi prin organizarea de evenimente ce vor consta în oferirea de servicii medicale gratuite: măsurarea tensiunii arteriale, calcularea factorului de risc cardiovascular, precum şi efectuarea de electrocardiograme (EKG). Serviciile medicale vor fi oferite de personal medical (medici şi asistenţi medicali) în colaborare cu servicii de ambulanţă. Aceste acţiuni se adresează tuturor celor interesaţi şi sînt gratuite, costurile fiind suportate de sponsori. La Constanţa, desfăşurarea evenimentului va avea loc între orele 10.00 - 18.00 în Parcul din faţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă.