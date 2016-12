Consulul general al Chinei la Constanţa, la final de mandat

La final de mandat, consulul general al Republicii Populare Chineze la Constanţa, Wang Tieshan, a organizat, luni seară, o recepţie pentru a-şi lua rămas bun de la „prietenii” săi din Constanţa. Printre invitaţi s-au numărat reprezentanţi ai administraţiei publice locale, printre care s-au numărat preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, viceprimarul Constanţei Decebal Făgădău, subprefectul Aidun Curt - Mola, consulul general al Federaţiei Ruse la Constanţa, Victor Denim, primari din judeţ, dar şi alte oficialităţi din Constanţa. Consulul a ajuns în România în urmă cu 37 de ani, imediat după ce şi-a terminat studiile universitare în China, după care a avut o carieră ascendentă în diplomaţie, culminând cu mandatul de trei ani şi jumătate în calitate de consul general la Constanţa. „În România am făcut studii universitare întâi la Craiova, apoi la Bucureşti”, a declarat consulul, amintindu-şi de anii de studenţie. În cei trei ani şi jumătate petrecuţi la Constanţa, consulul a organizat diferite activităţi culturale la care au participat reprezentanţi ai administraţiei locale constănţene, însă una dintre cele mai importante a fost aducerea celor trei delfini din China. „Am avut de-a lungul activităţii mele şi a dumnealui multe întâlniri, atât oficiale, cât şi personale, am participat la o mulţime de manifestări iniţiate de consulul Chinei. Am asistat la o reprezentare a Chinei la Constanţa la un nivel greu de atins de noul consul şi s-a făcut remarcat şi printr-o deosebită cunoaştere a limbii şi istoriei române”, a declarat viceprimarul Constanţei. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, nu a putut fi prezent la eveniment, însă prin intermediul unei scrisori adresate Ministerului de Externe a Chinei a dorit să-i mulţumească lui Wang Tieshan pentru întreaga activitate.