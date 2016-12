Consum de bere record la Oktoberfest

Festivalul Oktoberfest de la Munchen s-ar putea îndrepta către un nou record al berii consumate, după ce au fost băuţi 3,6 milioane de litri, deja, în prima săptămână. Numărul de persoane care îşi pierd cunoştinţa sau îşi pierd copiii a crescut însă la rândul său, după relatează revista germană ”Der Spiegel”.

Prima săptămână a Oktoberfest s-a terminat iar statisticile de la jumătatea festivalului arată că anul acesta sunt mai mulţi vizitatori, care beau mult mai multă bere, cu o serie de consecinţe previzibile. Numărul de ”Bierleichen”, adică persoane care îşi pierd cunoştinţa din cauza alcoolului, a crescut cu aproape 20%, la 445, majoritatea având sub 30 de ani, potrivit Crucii Roşii. Numărul de vizitatori a crescut de la 3,5 milioane, anul trecut, la 3,6 milioane, la această ediţie, datorită vremii mai însorite. Iar cea mai importantă statistică, cea a numărului de halbe de bere de un litru consumate, arată o creştere de aproape 6%, la 3,6 milioane, faţă de 3,4 milioane, anul trecut, a informat capitala bavareză. În ritmul acesta, ediţia din acest an ar putea doborî recordul de bere consumată, de 7,5 milioane de litri, stabilit anul trecut, ceea ce ar fi o realizare impresionantă, ţinând cont de faptul că Oktoberfest 2012 are cu o cincime mai puţin spaţiu de desfăşurare, din cauza unui festival agricol adiacent, care s-a terminat duminică.

Numărul de copii pierduţi şi predaţi angajaţilor a crescut, de asemenea, semnificativ, de la 56 la 93. Până sâmbătă seară au fost predate 2.600 de obiecte pierdute, inclusiv un corn francez, un aparat auditiv, două verighete, o pereche de pantaloni de costum şi una de ”lederhosen”, pantaloni de piele, scurţi, tradiţionali bavarezi. Gărzile de securitate au confiscat un total de 63.000 de halbe de bere goale pe care vizitatorii au încercat să le ia ca suvenir din corturi. Numărul de operaţiuni de poliţie la festival a crescut cu 6%, de la 999, anul trecut, la 1.059. Oktoberfest se termină duminică.