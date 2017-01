Comisia Europeană (CE) a lansat un videoclip în cadrul campaniei \"Generation awake!\", care atrage atenţia consumatorilor asupra utilizării eficiente a resurselor. În videoclip apare Manole, maniacul cu apa, o găleată isterică, ce are nevoie de şedinţe la psiholog şi care abordează tema utilizării excesive a apei. Prin campania “Generation awake!”, CE îşi propune să sensibilizeze publicul cu privire la consecinţele ecologice, economice, sociale şi pe plan personal pe care le are utilizarea nesustenabilă a resurselor, se arată pe site-ul ec.europa.eu. În noul videoclip lansat în cadrul campaniei, maniacul Manole, o găleată plină cu apă, încearcă să îi explice psihologului său problema pe care o are cu persoanele care folosesc apa în mod excesiv şi iresponsabil, începând cu tatăl său, care, atunci când se spăla pe dinţi, lăsa apa să curgă. Când terapeutul varsă un pahar cu apă, Manole se repede ca un maniac la apa vărsată, o adună cu buretele şi o stoarce în găleată. Videoclipul campaniei a fost vizionat de peste 1 milion de persoane, iar pagina de Facebook (https://www.facebook.com/GenerationAwake) a atras aproape 13.000 de fani. Campania \"Generation awake!\" a fost concepută special pentru persoanele tinere din mediul urban şi familiile tinere din întreaga UE, nu numai pentru a-i sensibiliza cu privire la importanţa utilizării eficiente a resurselor, ci şi pentru a-i încuraja să-şi schimbe obiceiurile.