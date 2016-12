Consumaţi fructe şi legume româneşti!

Pentru o sănătate de „fier”, nutriţioniştii ne sfătuiesc să consumăm legume şi fructe din producţie autohtonă. De exemplu, merele, fructele iernilor noastre, pot fi găsite, zi de zi, pe tarabele pieţelor, pe alese, după culoare sau mărime. Un măr consumat dimineaţa, sau în loc de gustare, este o sursă excelentă de fibre, vitamina C şi alţi antioxidanţi. Mărul reglează cantitatea de glucoză din sânge, ajută inima să funcţioneze normal şi, în plus, este şi foarte săţios. Un măr înainte de culcare este un calmant excelent. Morcovul este una dintre cele mai bogate surse naturale de provitamina A. De asemenea, mai conţine vitamine din grupul B, vitaminele C şi E, fibre şi minerale. Consumat zi de zi, ca atare sau sub formă de suc, morcovul ţine vederea sănătoasă, reglează glicemia şi tranzitul intestinal. Varza, albă ori roşie, are efecte depurative şi, bine de reţinut, protejează de Alzheimer. Usturoiul este recunoscut ca cel mai puternic antibiotic natural, datorită proprietăţilor sale antibacteriene. Este recomandat ca usturoiul să se consume crud, deoarece numai aşa efectele lui sunt maxime. Usturoiul elimină bacteriile din tractul intestinal, fluidizează circulaţia sângelui, echilibrează tensiunea arterială, fereşte organismul de răceli şi gripe, tonifică şi dă putere corpului expus la temperaturile scăzute ale iernii. Sfecla roşie ajută la echilibrarea tensiunii arteriale, scade colesterolul, detoxifică ficatul, îmbunătăţeşte oxigenarea celulelor. Sucul de sfeclă roşie este folosit din vechime ca leac împotriva cancerului.