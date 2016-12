Consumatorii casnici, decuplaţi de la generatorul spitalului

SITUAŢIE În luna decembrie 2004, conducerea Primăriei Mangalia lua o decizie care stârnea multe controverse. Printr-o decizie a aleşilor locali, curtea Spitalului Municipal era împărţită pe bucăţele şi scoasă la mezat. Din urma acestei „afaceri”, în ograda spitalului au „răsărit” peste 60 de case. Şi cum prezenţa spaţiilor de locuit presupune şi o infrastructură adecvată - apă, canalizare, electricitate -, automat, locuinţele au fost racordate, la acea vreme, la sursele Spitalului Municipal. Decizia de atunci a autorităţilor a fost pe cât de ieftină, pe atât de neinspirată. Dacă în ceea ce priveşte folosirea reţelelor de apă şi canalizare nu au fost probleme, nu acelaşi lucru îl putem spune despre reţeaua de electricitate a spitalului, care a fost suprasolicitată, pentru că ori de câte ori curentul este oprit locuinţele din curtea spitalului sunt alimentate cu energie electrică de la generatorul de urgenţă al unităţii sanitare. „Timp de şapte ani, locuitori din curtea spitalului au folosit reţeaua electrică a unităţii medicale, iar transformatorul şi cablajul la reţeaua de electricitate nu sunt dimensionate pentru a suporta tot consumul. Mai mult, în decembrie anul trecut, când oraşul a rămas fără curent electric, aproape 10 ore, am avut o situaţie deosebită la spital, care a rămas fără curent electric mai bine de o oră din cauza faptului că generatorul unităţii a rămas fără combustibil. Acest lucru nu trebuie să se mai întâmple, pentru că spitalul are nevoie de energie electrică în permanenţă. Nici nu vreau să mă gândesc dacă în timpul acelei pene de curent era cineva pe masa de operaţie. De aceea, am convenit cu locatarii celor aproximativ 60 de case ca imobilele să fie decuplate de la generatorul spitalului”, a spus primarul Mangaliei, Cristian Radu.

SOLUŢII Edilul Mangaliei a adăugat că una dintre soluţiile găsite de administraţia locală în cazul gospodăriilor din curtea Spitalului Municipal este branşarea la sistemul public de energie electrică. „Prin contract, administraţia din 2004 avea obligaţia să racordeze acele case la reţeaua publică de electricitate, lucru care nici până în ziua de azi nu s-a întâmplat. Cert este că nu trebuie să mai dezgropăm morţii, iar noi suntem nevoiţi să venim urgent cu o soluţie, pentru a nu periclita activitatea spitalului. Oricum, municipalitatea şi-a propus pentru 2013 implementarea unui proiect de extindere a reţelei de electricitate care să cuprindă şi străzile din zona spitalului”, a menţionat Cristian Radu.