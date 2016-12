Consumatorii de droguri au primit seringi, ONG-urile le-au returnat!?

Ieri, mai mulţi reprezentanţi ai unor ONG-uri au reclamat oprirea programelor de alocare a seringilor pentru persoanele care se droghează, în vederea evitării riscului de infectare cu HIV/SIDA şi a altor boli. Ei au depus, ieri, petiţii la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne. Vizazi de reclamaţiile lor, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii (MS) au spus, într-un comunicat, că au alocat din timp fondurile necesare pentru achiziţia seringilor şi că Institutul „Matei Balş” le-a distribuit, însă unele ONG-uri, nemulţumite de acestea, le-au returnat. De asemenea, MS a precizat că nu a avut cunoştinţă de această situaţie şi a cerut Institutului de Boli Infecţioase „Matei Balş“ să se consulte cu ONG-urile şi să propună soluţii. „Ministerul Sănătăţii va asigura tot sprijinul său în scopul rezolvării acestui caz”, se mai arată în comunicatul citat. Reamintim că Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, în şedinţa de vineri, 28 iunie, un proiect prin care Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi ARAS au încheiat un acord în vederea derulării unui proiect pentru evitarea riscului de infectare cu HIV/SIDA şi alte boli cu transmitere sangvină. Directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti, Cosmina Simean, a declarat că, în baza acordului cu ARAS, vor fi distribuite 3.265.800 de seringi pentru 5.443 de persoane care se droghează, aflate în evidenţa instituţiei, şi vor fi colectate 2,8 milioane de seringi folosite. Numărul consumatorilor de droguri a crescut îngrijorător în Bucureşti, 90% dintre ei având hepatită C, în creştere alarmantă fiind şi numărul celor cu HIV, declara, în martie, directorul executiv de la Romanian Harm Reduction Network (RHRN), Valentin Simionov. Directorul executiv de la RHRN arăta că numărul cazurilor de consum de droguri, în special de etnobotanice, a crescut alarmant în ultimii ani, dar a crescut şi rata de injectare, ceea ce a dus la extinderea HIV, dar şi a tuberculozei, în rândul consumatorilor. „Un alt pericol epidemiologic este legat de tuberculoză. Din păcate, România are trista poziţie de locul întâi în UE, iar în combinaţie cu infecţia cu HIV s-a constatat că tuberculoza este una dintre primele infecţii care se instalează la o persoană seropozitivă. Ţinând cont de faptul că virusul HIV se dezvoltă foarte rapid la consumatorii de droguri, în special la consumatorii de etnobotanice, aceştia sunt deja sub imunitate scăzută când virusul se instalează, posibilitatea încrucişării virusului HIV cu tuberculoză, care apoi se poate răspândi în populaţia generală, este foarte mare”, spunea Valentin Simionov.