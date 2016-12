Consumatorii industriali au determinat Electrica să scadă preţul electricităţii

Consumatorii industriali eligibili au dictat scăderea preţului energiei cu 15%, provenită de la furnizor, întrucît consumul a scăzut foarte mult şi în plus există şi un excedent de energie ce trebuie vîndută, a declarat directorul din cadrul Electrica, Ioan Silvaş. \"Puterea de negociere a consumatorilor eligibili a crescut, acum, pe timp de criză. Ei au dictat scăderea preţului energiei furnizate. Consumul de electricitate a scăzut sesizabil şi, în plus, există un excedent de energie. De aceea, consumatorul are mai multe opţiuni, unde să meargă să caute alt furnizor\", a precizat directorul de comercializare al energiei în cadrul Electrica, Ioan Silvaş. Consumatorii eligibili sînt toţi cei care nu se află pe piaţa reglementată, adică în general consumatorii mari şi medii. \"Preţul pe zona reglementată a rămas la fel, fireşte\", a adăugat Silvaş. \"În plus, producţia din centrale a scăzut, iar preţul costul unitar pe MWh produs a crescut. Fiecare furnizor, inclusiv cei privaţi, au fost puşi în această situaţie de a scădea preţul energiei furnizate consumatorilor, nu au avut altă alernativă. Iniţiativa a trecut pentru prima dată de partea consumatorului. Consumatorul este cel care a decis\", a menţionat Silvaş. Acesta dă, ca exemplu, faptul că preţul anumitor materiale, precum oţelul, aluminiul sau produsele chimice, a scăzut cu 40%, fapt ce a determinat marile companii producătoare să facă reduceri ale costurilor cu energia electrică. De la începutul anului, consumul de energie electrică a scăzut cu circa 10%, pe ţară, iar industria este cea care a dictat această scădere, consideră reprezentantul Electrica. \"De fapt, la industriali, consumul de electricitate a scăzut cu 20%, la consumatorii mici a rămas constant (este vorba de iluminatul public sau diverse instituţii), iar la consumatorii casnici, în mod surprinzător, există o creştere de 4-5%\", a afirmat Silvaş. Electrica SA şi-a propus realizarea unor capacităţi de producţie din surse regenerabile de circa 375MW pentru acoperirea necesarului de certificate verzi din surse proprii, respectiv 150MW din energie eoliană, 200MW din biomasă şi 25MW din hidroenergie. În prezent, aceste proiecte sînt la faza de studiu de fezabilitate. Prin filialele de distribuţie şi cele de furnizare din Transilvania şi Muntenia (Electrica Transilvania Nord, Electrica Transilvania Sud, Electrica Muntenia Nord), precum şi prin filiala Electrica Serv, Electrica deserveşte aproximativ 5 milioane clienţi. Acţionarul majoritar al Electrica SA este Ministerul Economiei. La nivel de grup, societatea a avut în 2008 o cifră de afaceri de 5,9 miliarde lei şi un profit brut de 1,5 miliarde lei.