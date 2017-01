Consumul de bere are numai calităţi

Berea, bogată în vitamine şi minerale, este benefică pentru sănătate, iar cercetătorii au constatat, printre altele, că previne maladia Alzheimer, reglează echilibrul hormonal şi este un excelent balsam pentru păr. Berea conţine toată gama de aminoacizi esenţiali, substanţe minerale cum ar fi fosfor, iod, magneziu şi potasiu, fiind de asemenea bogată în calciu. În acest sens, un studiu al cercetătorilor de la Universitatea Tufts din SUA, efectuat în 2009, a relevat faptul că un consum moderat de bere protejează densitatea minerală a oaselor.

Pentru a obţine cele mai mari beneficii pentru sănătate, cercetătorii recomandă consumul de bere nepasteurizată, deoarece pasteurizarea reduce valoarea nutriţională prin înlăturarea componentelor ”vii”. Cel mai bun tip de bere este cel nefiltrat, deoarece filtrarea elimină drojdia, bogată în vitamina B. Dacă o doză de cola conţine şapte linguriţe de zahăr, iar o cantitate comparabilă de suc de portocale - şase linguriţe, un pahar de 250 mililitri de bere conţine doar o linguriţă de zahăr. În plus, berea reprezintă 93% apă, având astfel proprietăţi hidratante. Având în vedere conţinutul redus de zaharuri al acestei băuturi, consumul moderat previne diabetul. Un studiu din 2010, efectuat pe un grup de 38.000 de bărbaţi americani, a stabilit că persoanele care au consumat un pahar sau două de bere pe zi, timp de patru ani, au înregistrat o scădere a riscului de diabet de tip 2 cu până la 25%.

Deşi berea este asociată de obicei cu pierderile de memorie, dacă este consumată în exces, cercetătorii britanici indică faptul că această băutură ar putea preveni maladia Alzheimer. Această maladie, asociată cu nivelurile crescute de aluminiu din organism, ar putea fi prevenită printr-un consum moderat de bere, întrucât reduce cantitatea de aluminiu din corp. Potrivit unui studiu din 2008, berea a redus absorbţia de aluminiu din tractul digestiv şi a încetinit acumularea acestui metal în organism şi ţesutul cerebral. Berea ar trebui însă consumată cu moderaţie - deoarece persoanele care au consumat peste un litru de bere pe zi s-au confruntat cu pierderi de memorie. Hameiul din care se fabrică berea este bogat în silicaţi, care conferă strălucire, cresc volumul şi întăresc firele de păr de la rădăcină. Pentru a prepara un balsam din bere pentru păr, experţii recomandă să se fiarbă în prealabil, pentru evaporarea alcoolului, apoi să se amestece lichidul rezultat, după răcire, cu ulei extravirgin de cocos. Cercetătorii au descoperit şi că fitoestrogenii din hamei, compuşi asemănători cu estrogenul, din anumite plante, printre care şi leguminoasele, contribuie la reducerea bufeurilor şi altor simptome specifice menopauzei. De asemenea, berea are proprietăţi afrodisiace şi relaxante, datorită conţinutului de hamei, ceea ce favorizează creşterea libidoului.

SĂ ALERGĂM DUPĂ... BERE Entuziasmul pe care îl suscită berea este foarte mare. Atât de mare încât, de exemplu, în Spania are loc un maraton al iubitorilor de bere. Cea de-a treia ediţie a cursei Beer Runners a reunit la start 5.000 de persoane, duminică, la Madrid. După o cursă desfăşurată sub soarele torid al amiezii, pe un hipodrom din capitala spaniolă, participanţii s-au reunit pentru a savura o bere sau mai multe. Printre alergători s-a aflat şi doctorul Manuel J. Castillo Garzón, autorul unui studiu care recomandă folosirea berii pentru rehidratare după un efort fizic susţinut, cum ar fi cel de la practicarea sportului. La prima ediţie a Beer Runners, din 2012, de la Madrid, au luat parte o mie de persoane, iar în prezent, aproximativ 2.000 de persoane care împărtăşesc ideea acestui tip de cursă obişnuiesc, la sfârşit de săptămână, să alerge în grup şi apoi să petreacă împreună într-un bar. Comunitatea de alergători formată după prima ediţie a Beer Runners nu se limitează însă doar la Madrid, ci numără aproximativ 8.000 de membri din 40 de oraşe spaniole. ”Activitatea Beer Runners reuneşte două aspecte ale culturii mediteraneene, sportul şi actul social pe care îl presupune savurarea unei beri în comun. În plus, este o metodă de a impulsiona pe oricine, atât sportivi experimentaţi, cât şi simpli iubitori ai sportului, să ducă un stil de viaţă sănătos”, a explicat Jacobo Olalla Maranón, directorul general al berarilor spanioli.