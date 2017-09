Consumul de brânză și surprinzătoarele sale beneficii pentru sănătate

Deși brânza este frecvent denigrată pentru conținutul ridicat de grăsimi saturate, o nouă cercetare a arătat că este posibil ca acest preparat alimentar să nu aibă impactul negativ asupra sănătății pe care l-am presupus cu toții, informează The Telegraph. Având în vedere că niciun nutrient nu este consumat în mod izolat, impactul acestora asupra organismului trebuie întotdeauna studiat în contextul în care este consumat, potrivit unui nou studiu publicat în revista de specialitate American Journal of Clinical Nutrition. Lucrarea a arătat că, în ciuda proporției mari de grăsimi saturate, brânza nu are efectul negativ asupra colesterolului din sânge la care ne puteam aștepta. "Cercetarea demonstrează în mod clar beneficiile importante pentru sănătate ale brânzei pentru prevenirea diabetului de tip 2, a bolilor cardiovasculare și a cancerului", a declarat nutriționistul Arne Astrup de la Universitatea din Copenhaga, citat de cotidianul britanic într-un articol publicat recent.

Însă acesta nu este primul studiu ce sugerează că un consum regulat de brânză ar putea avea efecte pozitive asupra sănătății. De la îmbunătățirea sistemului imunitar la prevenirea cariilor dentare, The Telegraph rezumă alte șase beneficii surprinzătoare pentru sănătate ale produselor lactate.

Poate preveni cancerul de ficat

Consumul de brânză poate preveni dezvoltarea unui cancer la ficat și chiar poate stimula sănătatea acestui organ, potrivit unui nou studiu realizat de Universitatea A & M din Texas. Studiul a constatat chiar că brânzeturile maturate, cum ar fi brie și cedar, au potențialul de a crește speranța de viață cu până la 25%.

Stimulează sistemul imunitar

Potrivit unui studiu din 2010, consumul unei bucăți de brânză în fiecare zi ar putea fi benefic pentru sistemul imunitar al persoanelor în vârstă. Autorii cercetării, de la Universitatea din Turku, Finlanda, au descoperit că brânza probiotică are capacitatea de a preveni deteriorarea sistemului imunitar odată cu înaintarea în vârstă.

Crește speranța de viață

În 2015, un studiu a sugerat existența unei legături între consumul de brânză și o viață lungă și sănătoasă.

Oameni de știință de la Universitatea Aarhus din Danemarca au studiat motivul pentru care francezii tind să aibă o viață lungă și sănătoasă, în ciuda consumului de alimente bogate în grăsimi saturate, fenomen cunoscut ca "paradoxul francez".

Francezii se bucură de o incidență scăzută a bolilor coronariene și de o speranță medie de viață de 82 de ani, în timp ce consumă până la 23,9 kg de brânză în fiecare an. Prin comparație, în cazul britanicilor, care consumă 11,6 kg de brânză în fiecare an, s-a constatat o incidență dublă a bolilor cardiovasculare, iar speranța lor de viață este de 81 de ani.

Hanne Bertram, cercetător științific în domeniul alimentar la universitatea citată, a comparat probele de urină și fecale provenite de la 15 bărbați ale căror diete conțineau brânză și lapte sau au avut o dietă cu unt, dar nu și alte produse lactate.

Bertram a constatat că cei ale căror regimuri conțineau brânză au avut un nivel ridicat de acid butiric, un compus care a fost legat de obezitate redusă și metabolism mai mare. Aceste rezultate "sugerează un rol pentru microbii intestinali și întăresc legătura dintre brânză și paradoxul francez", a afirmat Bertram.

Previne cariile dentare

În plus față de periajul regulat, se pare că și consumul de brânză ar putea face bine dinților.

Un studiu din 2013 publicat de Academia de Stomatologie Generală din America a constatat că brânza nu numai că face gura mai alcalină (ceea ce reduce nevoia de tratament dentar), ci și creează o peliculă de protecție în jurul dinților.

Ajută la scăderea în greutate

În 2009, un grup de cercetători australieni a susținut că o dietă bogată în produse lactate, cum ar fi brânza, poate ajuta persoanele supraponderale să piardă în greutate.