Consumul de broccoli te poate ajuta să slăbești

Sărac în calorii, dar bogat în micronutrienți,broccolieste una din legumele care nu ar trebui să ne lipsească din alimentație. El are și un conținut bogat în glucide, vitamine și săruri minerale, include în cantități mari vitamina C și vitamina K, extrem de necesare pentru o bună circulație sanguină, dar și fibre solubile și insolubile, care ajută la reducerea valorilor colesterolului rău din sânge. De asemenea, este bogat în vitamina A, calciu, magneziu, sodiu, potasiu, acid folic, zinc, seleniu, fosfor.Totodată, broccoli are calitatea de a preveni artrita și încetinește procesul de îmbătrânire al celulelor. Consumul de broccoli contribuie la reglarea tensiunii arteriale și diminuează semnificativ riscul de a face diabet, de a suferi de boli cardiovasculare și de cancer. Bogată în potasiu, această legumă asigură buna funcționare a sistemului nervos, iar în același timp favorizează creșterea regulată a masei musculare. Consumul de broccoli poate preveni constipația, menținând un tract digestiv sănătos și reducând riscul de cancer de colon. Broccoli este sărac în calorii, dar duce rapid la saturație și este ideal pentru persoanele supraponderale care vor să slăbească sau pentru cele care vor să scape de kilogramele în plus fără să se înfometeze.