Consumul de energie electrică, în creştere

Consumul final de energie electrică s-a cifrat anul trecut la 50,520 miliarde KWh, fiind cu 3,8% mai mare faţă de anul 2009. Iluminatul public a înregistrat o scădere cu 5,9%, iar consumul populaţiei a crescut cu 1,7%, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică. În 2010, resursele de energie primară au scăzut cu 0,3%, iar cele de energie electrică au crescut faţă de anul 2009, cu 4,2%. Principalele resurse de energie primară au totalizat 34,090 milioane tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 107,8 milioane tep faţă de anul 2009. Resursele de energie electrică au fost de 60,533 miliarde KWh, în creştere cu 2,428 miliarde KWh (plus 4,2%) faţă de anul 2009. Creşterea resursei de energie electrică s-a datorat în principal creşterii producţiei, cu 2,313 miliarde KWh (plus 4%). Producţia din termocentrale a fost de peste 28,011 miliarde KWh, în scădere cu 1,973 miliarde KWh (minus 6,6%). Producţia din hidrocentrale a fost de 20,131,2 miliarde KWh, în creştere cu 4,418 miliarde KWh (plus 28,1%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de peste 11,623 miliarde KWh, în scădere cu 132,8 milioane KWh (minus 1,1%). Exportul de energie electrică a crescut cu 83,7 milioane KWh, respectiv cu 2,8%.