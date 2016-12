Consumul de energie electrică, în creştere

Consumul de energie electrică va creşte în acest an cu 1% faţă de 2009, când a scăzut cu 8,3%, estimează Octavian Lohan, directorul general adjunct al Transelectrica (TEL), operatorul sistemului energetic naţional. \"Pentru 2010 este estimată o creştere cu 1% a consumului faţă de 2009, de la 55,2 TWh la 55,5 TWh, în condiţiile în care acest an este considerat unul normal din acest punct de vedere\", a afirmat Lohan. În 2009 cererea de energie electrică a fost afectată de criza economică, în condiţiile în care multe companii din industrii mari consumatoare au fost închise sau şi-au redus activitatea. Cu toate acestea, consumul din decembrie 2009 a fost mai mare, cu 1,2%, decât cel din aceaşi lună a anului 2008. România a exportat anul trecut mai multă energie decât a importat, iar pentru acest an este prognozată o creştere uşoară a livrărilor pe pieţe externe.