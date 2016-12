Consumul de gaze a scăzut din cauza crizei

Consumul de gaze a scăzut cu 18,3% în acest an, de la 8,1 miliarde de metri cubi la 6,6 miliarde, pe fondul crizei economice, a declarat, vineri, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Petru Lificiu. „În 2008, în perioada 1 ianuarie - 15 iunie, consumul în România a fost de 8,1 miliarde de metri cubi, în timp ce în acest an, în aceeaşi perioadă, am consumat doar 6,6 miliarde de metri cubi. Cele mai drastice scăderi s-au produs în lunile aprilie şi mai, cantitatea de gaz consumat fiind cu peste 30% mai mică faţă de 2008. În prima jumătate a acestei luni, cifrele ne arată o creştere cu 6,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior”, a spus şeful ANRE. El a arătat că 3,2 miliarde metri cubi de gaze sunt înmagazinate în depozite, cantitate care asigură consumul timp de două luni pentru consumatorii casnici şi cei industriali mici, menţionînd că o parte importantă din rezervă este asigurată din import. “O nouă criză a gazului în Europa se poate repeta oricînd. La ultima criză, noi am gestionat cel mai bine această criză şi asta pentru că România are o capacitate mare de stocare pe timp de iarnă”, a afirmat ARNE. El a adăugat că există unele nemulţumiri legate de procentajul prea mic, respectiv 5%, cu care preţul gazelor va scădea începînd cu 1 iulie. “În anii 2007 şi 2008 au avut loc creşteri mari, poate prea mari, de tarife la gaze. E adevărat că între timp preţul gazelor a scăzut pe piaţa mondială, dar în România devalorizarea dolarului a făcut ca acest preţ să nu poată scădea aşa cum se aşteptau unii. În plus, ieftinirea a creat un disconfort pentru cei de la E.On Gaz, pentru că s-a tăiat din preţul pe distribuţie”, a mai spus şeful ANRE.