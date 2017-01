Consumul de mandarine previne apariţia cancerului de ficat

Două studii realizate de cercetătorii niponi susţin că mandarinele consumate în mod regulat pot preveni apariţia cancerului de ficat şi a altor boli grave. Elementul-cheie îl constituie prezenţa vitaminei A provenită din compuşii numiţi carotenoizi ce dau acestui fruct culoarea portocalie.

Primul dintre aceste studii a scos la iveală faptul că persoanele care consumă mandarine prezintă un risc mai scăzut de a fi diagnosticate cu boli ale ficatului, îngroşarea arterelor sau diabet. Cel de-al doilea studiu demonstrează că sucul de mandarine reduce riscul de apariţie a cancerului favorizat de hepatitele virale cronice. La primul studiu, realizat de cercetătorii de la National Institute of Fruit Tree Science, au participat 1.073 de persoane din oraşul japonez Mikkabi, care au mîncat zilnic mandarine. Cercetătorii au descoperit în probele de sînge prelevate de la voluntari indicatori chimici asociaţi cu un risc scăzut de apariţie a unor boli foarte grave.

La cel de-al doilea studiu, realizat de o echipă de cercetători de la Prefectural University of Medicine din Kyoto au participat 30 de persoane diagnosticate cu hepatite virale ce au consumat zilnic, timp de un an, o băutură conţinînd carotenoizi şi suc de mandarine şi 45 de pacienţi care nu au consumat această băutură. După un an niciunul dintre pacienţii care au băut sucul nu a fost diagnosticat cu cancer de ficat comparativ cu 8,9% pacienţi diagnosticaţi cu cancer din rîndul celor cărora nu li s-a administrat băutura. Cercetătorii niponi intenţionează să-şi continue munca timp de încă cinci ani pentru a obţine date exacte.