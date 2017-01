Consumul de medicamente a crescut cu 28,4%

Pentru că medicamentele eliberate de farmaciile din spital, pe bază de prescripţie medicală, au început să fie distribuite prin unităţile farmaceutice cu circuit deschis, consumul de medicamente a crescut faţă de anul trecut. Reprezentanţii Congresului Farmaciştilor susţin că rata medie anuală de creştere a consumului de medicamente a fost de 28,4%, pornind de la 734 milioane de euro în 2003 şi ajungînd la 1.745 miliarde euro în perioada iulie 2006 - iulie 2007. „Rata anuală medie de creştere de 28,4% este spectaculoasă, inimaginabilă chiar şi pentru ţările occidentale, numai că noi trebuie să ţinem cont de faptul că nivelul de la care am plecat a fost foarte redus. Am plecat de la 734 milioane de euro în 2003 şi am ajuns la 1,75 miliarde de euro în ultimul an. De asemenea, rata de creştere a consumului la farmaciile cu circuit deschis a fost de 34%, crescînd de la 69,7% la 82%, în timp ce la farmaciile de spital a fost de 13,1%, scăzînd de la 30,3 la 18,9”, a declarat managerul în cadrul grupului Cegedim, Marian Pană, care a prezentat un studiu realizat pentru Congresul Farmaciştilor „Pharma 2007”. Medicamentele eliberate pe bază de prescripţie au crescut cu aceleaşi cifre, adică de la 734 milioane de euro la 1,75 miliarde de euro, creşterea medie anunală fiind de 29%, iar la OTC (medicamente care se eliberează fără prescripţie medicală) - 25,5%, apreciind că aceste creşteri sînt impresionante. Medicamentele eliberate pe bază de prescripţie au reprezentat 82% din consum, iar cele fără prescripţie, între 16 şi 18%. Evoluţia consumului pe arii terapeutice arată că în 2003 au fost livrate mai multe medicamente antiinfecţioase, reprezentînd aprox. 21% din totalul produselor.

În intervalul 2006-2007 ponderea consumului a fost modificată, astfel că medicamentele cardiovasculare au reprezentat 20%, în creştere de la 15%, iar cele pentru sistemul nervos central au ajuns la 14%, de la 12%. „Această tendinţă este şi în ţările occidentale, adică lent, dar sigur ne îndreptăm spre patologie occidentală, adică stăm prost cu inima şi stăm prost cu capul. Ne aflăm pe o piaţă în care retailul creşte accelerat, farmaciile cu circuit deschis iau partea leului, iar cele din spital vor fi utilizate strict pentru activitatea care se desfăşoară în respectiva unitate sanitară”, a adăugat Marian Pană. Acesta a susţinut că în intervalul 2008-2010, piaţa farmaceutică va creşte în medie anual cu 10-15%, ajungînd în 2010 la 2,5-3 miliarde de euro. „Tot mai multe categorii de populaţie vor avea acces la tratament. Dar populaţia este îmbătrînită, iar România a pierdut 2,3% din populaţie prin migraţie. România are alocaţii bugetare mici pentru sănătate, comparativ cu celelalte state UE, deşi în ultimii ani au fost înregistrate majorări semnificative, iar pentru 2008 vor fi cu 1,2 miliarde de lei mai mult faţă de 2007 pe buget. Cheltuielile de medicamente vor reprezenta 25% din aceşti bani în plus”, a mai spus Pană. Totodată, acesta a apreciat că dacă va creşte nivelul de trai, oamenii vor aloca mai mulţi bani pentru sănătate.