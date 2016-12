Consumul de vin roşu poate preveni cariile

Vinul roşu, cu sau fără alcool, şi extractul din seminţe de struguri ar putea preveni dezvoltarea cariilor, au constatat cercetătorii spanioli, care au afirmat că descoperirea ar putea duce la dezvoltarea unor noi produse naturiste. Maria Victoria Moreno-Arribas, de la Consiliului naţional de cercetare din Spania, a spus că afecţiunile stomatologice sunt printre cele mai răspândite maladii la nivel global şi că bolile gingivale şi cariile - care duc în cele mai multe cazuri la pierderea dinţilor - afectează între 60% şi 90% din populaţia globală. Problemele încep când anumite bacterii din gură încep să se acumuleze şi formează biofilme care sunt dificil de distrus. Acestea duc la apariţia plăcii dentare şi produc substanţe acide care încep să atace smalţul dinţilor.Perierea regulată a dinţilor cu pastă ce conţine fluor contribuie la combaterea plăcii bacteriene şi a cariilor, însă efectele sunt limitate în timp. Cercetări anterioare au indicat faptul că extractul din seminţe de struguri şi vinul pot încetini dezvoltarea bacteriilor, iar echipa de cercetători spanioli a încercat să stabilească dacă nu cumva acestea pot preveni şi cariile. În acest sens, oamenii de ştiinţă au cultivat în laborator bacterii sub formă de biofilm care provoacă afecţiuni dentare. Ulterior, au scufundat biofilmele timp de câteva minute în diferite lichide, inclusiv vin roşu, vin roşu fără alcool, vin roşu amestecat cu extract din seminţe de struguri, apă şi etanol în concentraţie de 12%. Vinul roşu, cu sau fără alcool, precum şi vinul amestecat cu extract din seminţe de struguri s-au dovedit cele mai eficiente în distrugerea plăcii bacteriene, potrivit studiului publicat în Journal of Agricultural and Food Chemistry.