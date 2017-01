Consumul excesiv de alcool poate crește riscul de atac de cord și de apariție a altor probleme cardiace, conform unui studiu realizat recent de o echipă de cercetători americani. Acest lucru a fost observat și în cazul persoanelor care nu prezintă un risc crescut pentru astfel de probleme de sănătate determinat de istoricul familial, informează Reuters, citat de Agerpres. Abuzul de alcool crește cu 40% riscul de atac de cord, potrivit concluziilor studiului realizat la Universitatea din California, care a luat în calcul și alți factori de risc pentru boli de inimă, precum fumatul, obezitatea și diabetul. De asemenea, acest obicei a fost asociat cu un risc dublu de fibrilație atrială, sau bătăi neregulate ale inimii, și cu un risc de 2,3 ori mai mare de a dezvolta insuficiență cardiacă congestivă, o tulburare a dinamicii contracției mușchiului cardiac. Deși studii anterioare au relevat că un consum de alcool ocazional și chiar zilnic are un efect pozitiv asupra sănătății, aceste descoperiri recente ''ar trebui să reducă la tăcere noțiunea că a bea mai mult este mai bine pentru sănătate'', după cum susține autorul principal al studiului, dr. Gregory Marcus, de la Universitatea din California, San Francisco. ''Consumul excesiv de alcool poate fi aparent „justificat“ de unii indivizi care invocă pretinse beneficii asupra inimii'', notează Marcus pentru Reuters. ''Noi am demonstrat aici nu numai că un consum excesiv de alcool crește în mod semnificativ riscul de fibrilație atrială și de insuficiență cardiacă, ci și de atac de inimă, chiar acel fenomen în cazul căruia date anterioare sugerau că riscul ar putea scădea prin consumul moderat de alcool'', a adăugat acesta. Pentru a demonstra legătura dintre abuzul de alcool și problemele cardiace, Marcus și colegii săi au analizat date prelevate de la peste 14,7 milioane de adulți din California care au avut nevoie de intervenții medicale - chiar și chirurgicale - între anii 2005 și 2009. Circa 1,8% dintre aceștia, adică aproximativ 268.000 de pacienți, au fost identificați ca persoane care făceau abuz de alcool. Pericolul de a dezvolta atac de inimă, de fibrilație atrială și de insuficiență cardiacă congestivă asociat cu abuzul de alcool a fost similar în ceea ce privește magnitudinea cu cel determinat de alți factori de risc modificabili, precum diabetul, hipertensiunea și obezitatea. Rezultatele studiului au fost publicate în ''Journal of the American College of Cardiology''. Oamenii de știință estimează că, în cazul în care abuzul de alcool ar fi eradicat în Statele Unite, acest lucru ar duce la scăderea cu 73.000 a numărului de cazuri de fibrilație atrială, cu 34.000 a celor de atac de cord și cu 91.000 a pacienților cu insuficiență cardiacă congestivă.