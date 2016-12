Consumul regulat de vinete, împotriva cancerului de colon

Vinetele sunt o sursă bogată de fibre, vitamine, precum acid folic, complexul A şi C, dar şi minerale, precum potasiu, magneziu, calciu dar şi fier, toate esenţiale pentru buna funcţionare a organismului. Beneficiile aduse de consumul de vinete sunt numeroase. De exemplu, vânăta este o legumă hrănitoare care conţine foarte multă apă, de aceea ea ajută la detoxifierea organismului, fiind considerată un aliment diuretic. Vara, nutriţioniştii recomandă consumul regulat de vinete. De asemenea, vinetele conţin nasunin, un fitonutrient care ajută la protejarea lipidelor din membranele celulelor creierului de radicalii liberi. În plus, vitamina B regăsită în vinete te ajută să faci faţă stresului şi îţi conferă o stare psihică mai bună. O cură cu vinete te va scăpa de insomnii şi de stările de nervozitate pe care le resimţi. Nu în ultimul rând, conţinutul mare de fibre înseamnă un tract digestiv sănătos, fără probleme cu constipaţia sau cu balonarea. Consumul regulat de vinete, fie sub formă de salată, pe grătar sau în mâncare, te protejează de cancerul de colon. Printre alte beneficii pe care le are această legumă de sezon se numără şi protejarea sistemului cardiovascular. Studiile au arătat că sucul provenit de la vânătă micşorează cantitatea de colesterol rău (LDL).