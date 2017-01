Consumul regulat de vitamina C permite detoxifierea organismului

Nutriţioniştii recomandă administrarea vitaminei C pentru creşterea imunităţii organismului, dar şi pentru vindecarea mai rapidă a bolilor, fiind indicată mai ales fumătorilor, consumatorilor de băuturi alcoolice şi persoanelor cu afecţiuni neoplazice sau care au suferit intervenţii chirurgicale. Rolul vitaminei C este unul foarte important pentru organism, contrar mitului potrivit căruia vitamina C ajută organismul doar în lupta cu răceala şi gripa. Vitamina C este şi un foarte bun antioxidant, de pildă, participă şi ajută în procese de neutralizare a radicalilor liberi din organism, vitamina C ajută la detoxifierea organismului şi joacă un rol important în producerea hormonilor antistres. Studiile clinice arată că organismul uman nu poate face rezerve de vitamina C şi nu poate reţine vitamina C în corp mai mult de cîteva ore. Dacă organismul primeşte o doză mai mare decît necesarul său imediat, excesul de vitamina C se elimină. În plus, este dovedit clinic faptul că, singurele surse de vitamina C sînt alimentaţia sau produsele farmaceutice.

Potrivit specialiştilor, în România, consumul de vitamina C rămîne în continuare scăzut, doar 30% din populaţia peste 12 ani achiziţionînd, o dată pe an, o cutie de vitamina C. Conform specialiştilor, vitamina C este indicată în prevenirea anemiilor, în special la femeile însărcinate, ca adjuvant în menţinerea rezistenţei naturale a organismului la infecţii. Administrată în combinaţie cu vitamina P, creşte rezistenţa capilară şi previne riscul apariţiei unei afecţiuni cardiovasculare.