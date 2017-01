Cont curent Alpha Premier, cu dobîndă de depozit

Alpha Bank România a lansat contul curent Alpha Premier pentru populaţie, la care banca oferă o dobîndă de pînă la 9% pe an pentru contul în lei, şi de pînă la 3,7% pe an pentru cel în euro. Dobînda se calculează la soldul contului şi se capitalizează lunar. Clienţii primesc dobîndă pentru orice sumă existentă în cont, fără o limită maximă sau minimă. În plus, veniturile din dobînzile aferente contului curent Alpha Premier sînt scutite de impozit. Banca percepe un comision anual de 50 lei pentru contul în lei şi echivalentul sumei pentru cel în euro, dar nu taxează deschiderea contului. Contul Alpha Premier este însoţit şi de AlphaCard Visa Electron fără taxă de emitere şi taxă anuală, dar clientul poate opta şi pentru AlphaCard Visa Classic sau AlphaCard Visa Credit şi acces gratuit la Alpha Click serviciul de internet banking, prin care clienţii îşi pot verifica disponibilul din cont inclusiv cîştigul lunar obţinut din dobîndă şi pot efectua operaţiuni bancare multiple.