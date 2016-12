Raiffeisen Bank România a lansat un cont de economii pentru copii cu dobânzi fixe de 4% pe an la euro şi de 9,5% pe an la lei, a anunţat, vineri, banca. Contul de economii se poate constitui de la naşterea copilului sau până când acesta împlineşte 17 ani, scadenţa fiind până la vârsta de 18 ani a titularului. Suma minimă de constituire este de 150 lei sau 200 euro, iar plafonul maxim de 420.000 lei sau 100.000 euro, fără ca banca să permită retrageri parţiale ale sumei. Dobânzile, de 4% pe an la euro şi de 9,5% pe an la lei, sunt fixe, se calculează zilnic şi se capitalizează anual, depunerile ulterioare fiind permise oricând. Raiffeisen Bank nu percepe comision de constituire, gestionare sau închidere a contului. (D.A.)