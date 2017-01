11:40:26 / 20 Decembrie 2013

ma ingrijoreaza

Mare pacaleala, experti contabili care nu stiu decat teorie, practica : zero ore. Sunt poate 80% in aceasta situatie. CECCA-rul le-a luat banii pentru cursuri, s-a spalat pe maini si expertii nici nu banuiesc cate nu stiu. Habar nu au ca zunt zero.