Contabilii susţin că refacerea economiei mondiale încetineşte

Problemele fundamentale ale refacerii economice sunt evidente pentru toată lumea, în timp ce riscurile de încetinire sunt iar vizibile şi guvernele îşi retrag suportul. Acest lucru este demonstrat de rezultatele ultimului studiu asupra economiei globale, realizat de ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants). Astfel, încrederea mediului de afaceri s-a deteriorat, iar creşterea economică susţinută este tot mai îndepărtată. „Aceste date furnizate de membri ACCA din întreaga lume sunt menite să ne trezească la realitate. Este îmbucurător că doar câteva companii îşi reduc persoanalul ca urmare a insolvabilităţii sau a accesului dificil la finanţare şi credite, dar aceasta nu se traduce prin mai mult optimism sau mai multă încredere pentru mediul de afaceri. În timp ce contabilii răsuflă uşuraţi, nu există motive reale de bucurie”, a declarat directorul ACCA pentru Europa de Sud-Est, Andreia Manea. Rezultatele cercetării ACCA arată că 23% din respondenţi cred că situaţia economică globală se îmbunătăţeşte, faţă de un procent de numai 21% în trimestrul trecut, iar 39% dintre ei spun că ne aflăm la capătul de jos al ciclului, dar că vom rămâne un timp acolo. Numărul celor care cred că situaţia economică se îmbunătăţeşte este totuşi în continuare mai mic decât al celor care cred că ea se deteriorează sau stagnează. De asemenea, nivelul încrederii mediului de afaceri a scăzut. Studiul arată că numai o treime raportează o creştere a încrederii mediului de afaceri, în timp ce 28% raportează pierderi ale încrederii. Doar 29% dintre respondenţi şi-au exprimat speranţa de creştere a profitului organizaţiilor lor în primul trimestru al anului 2010, comparativ cu 32% în 2009. Contabilii şi-au modificat viziunile şi despre durata refacerii economice - numai 15% din ei cred acum că refacerea economică va dura cel puţin un an, faţă de 18% la sfârşitul anului trecut. Chiar dacă unul din doi respondenţi a prezis că economia globală va reveni la o creştere stabilă într-un an sau chiar mai puţin de un an, ACCA a identificat o creştere a numărului pesimiştilor convinşi - cei care cred că refacerea va dura trei ani sau mai mult - al căror procent este acum de 11,4%, mai mare dacât în ultimul trimestru.