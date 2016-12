Container pe post de grup sanitar

Primăria Saraiu a primit un container pe care îl va folosi pe post de grup sanitar pentru cea mai mare şcoală din comună. Primarul unităţii administrativ teritoriale, Vasile Băjan, a declarat că a fost nevoit să recurgă la această soluţie pentru că nu deţinea banii necesari pentru amenajarea unor grupuri sanitare la Şcoala de Arte şi Meserii „Nicolae Maraloi”. „După discuţii cu cei de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, am solicitat Ministerului Educaţiei un container pentru dotarea cu grupuri sanitare a celei mai mari unităţi şcolare din comună. Nu am fi avut bani să construim grupuri sanitare în interiorul şcolii. Noi suntem singura şcoală din judeţul Constanţa care a primit un astfel de container pentru că eu am o carte de vizită bună la ISJ”, a declarat primarul din Saraiu. El a mai spus că trebuie doar să racordeze containerul la sistemul de energie electrică şi termică şi să amenajeze haznaua, iar elevii vor putea beneficia de grupuri sanitare noi.