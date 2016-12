Containere cu marfă contrafăcută

Vameşii constănţeni au confiscat, ieri dimineaţă, din patru containere sosite din China, bunuri susceptibile a fi contrafăcute în valoare de peste 250.000 de euro. Reprezentanţii Biroului Vamal Constanţa Sud Agigea spun că beneficiarele primelor două containere erau două societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul lfov. În timpul verificărilor, oamenii legii au găsit 21.596 jucării din plastic inscripţionate Angry Birds, Disney şi My Little Pony, precum şi 300 de poşete Versace, articole susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale mărcilor respective. Dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul produselor originale, valoarea totală a mărfurilor s-ar fi ridicat la aproximativ 93.600 euro. În celelalte două containere care urmau să ajungă la două societăţi comerciale din Capitală, inspectorii vamali au descoperit 718 paturi metalice pentru copii inscripţionate Disney, 3.800 jucării din plastic (maşinuţe şi telefoane) cu însemnele Disney şi Hello Kitty, articole susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale mărcilor respective. Dacă ar fi fost comercializate pe piaţă la preţul produselor originale, valoarea totală a mărfurilor s-ar fi ridicat la aproximativ 169.000 euro. Conform prevederilor legale privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, bunurile contrafăcute au fost reţinute de către autoritatea vamală în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.