Contestatarii de meserie ai licitațiilor, buni de plată

Nu știu dacă există vreun primar în județul Constanța care să nu fi reclamat măcar o dată faptul că birocrația românească l-a lăsat fără un proiect important pentru comunitate sau că au fost întârziate inacceptabil de mult termenele de finalizare. Au curs reclamații enorm de multe vizavi de lipsa de transparență și procedurile greoaie în domeniul achizițiilor publice, cu eterna întrebare: de ce nu se modifică Legea achizițiilor publice în așa fel încât proiectele să fie implementate mai ușor? Ei bine... legea s-a modificat. În urmă cu o lună, au fost modificate procedurile în așa fel încât participarea la o licitație nu mai trebuia aprobată de o singură persoană din cadrul Agenției Naționale de Reglementare și Monitorizare a Achizițiilor Publice (ANRMAP). Insuficient, au spus primarii. Nu se poate ca asta să fie singura măsură pe care Guvernul o ia în acest domeniu și să se aștepte ca licitațiile să se deruleze mai repede, să atragem mai repede banii europeni, au adăugat edilii-șefi. Comentariile pe această temă ar putea fi mai ample, cel mai important argument fiind că ar trebui introduse reguli mai stricte pentru procedurile de contestare a licitațiilor. Am prezentat, de-a lungul vremii, zeci de cazuri în care firme care au pierdut licitații din motive lesne de înțeles au contestat procedura, chiar dacă nu aveau nicio șansă să câștige. Dacă analizăm mai bine cine se află extrem de frecvent pe lista contestațiilor analizate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), realizăm că unele firme nu au executat nicicând o lucrare pentru un proiect. Acele societăți se înscriu la licitaţii propunând preţuri destul de mari, pentru ca mai apoi să conteste licitaţia. Şi asta doar pentru a încetini procedurile şi în speranţa că firma câştigătoare va încerca să cadă la înţelegere cu societatea contestatară. Nemulţumitul se alegea cu ceva bani pentru a-şi retrage contestaţia, iar câştigătoarea licitaţiei, cu o gaură în buget, putea să-și vadă de treabă mai departe. S-ar părea că aceste proceduri erau destul de des întâlnite şi contestatarii de profesie mizau pe faptul că forurile europene nu permit limitarea contestaţiilor.

MAI SIMPLU... Am vorbit la trecut despre ceea ce puteau face contestatarii de profesie pentru că, sâmbătă, Guvernul a aprobat, prin Ordonanță de Urgență, nu limitarea contestațiilor, ci penalizarea contestatarilor care se înhamă la acest jug ce era profitabil pentru ei și pierd contestațiile. Premierul Victor Ponta a declarat că „cei care depun contestaţii şi pierd trebuie să piardă nişte bani”. Confirmată de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, modificarea va fi dublată şi de o alta, care vizează „o plafonare”, ministrul neoferind nicio explicaţie legată de acest aspect. Chiar și așa, Teodorovici a precizat însă că are acordul Comisiei Europene pentru a o introduce. „E o plafonare discutată cu Comisia Europeană, aprobată şi, într-adevăr, acoperim şi zona de documentaţie de atribuire, în care cei care contestau nu aveau nicio obligaţie dacă pierdeau“, a spus Teodorovici în aceeaşi şedinţă de Guvern. Măsura a fost primită cu entuziasm de primarii care s-au confruntat cu astfel de probleme (fie vorba între noi, cam de toți). „Trebuia demult să se fi făcut pasul ăsta, însă este foarte bine și acum. Multe proiecte au fost întârziate și, apoi, tot nouă ni se reproșa că nu atragem bani europeni. Cum să atragi dacă fiecare pas îți era contestat de unii care așteptau să le pice și lor ceva? După luarea acestei măsuri, avem certitudinea că nimeni nu va mai contesta o procedură decât dacă este cu adevărat îndreptățit să o facă. Va fi totul mult mai simplu și ar fi și mai simplu dacă Guvernul ar fi mai atent la lucrurile simple pe care trebuie să le facă și care ne-ar ajuta foarte mult. Nu cerem decât lucruri elementare, care sunt logice pentru buna funcționare a unei administrații care vrea să se dezvolte“, a declarat primarul comunei Albești, Gheorghe Moldovan. Poate că vocea primarilor a fost auzită și poate că vor fi luate și alte măsuri care să le ușureze munca de atragere a banilor europeni.