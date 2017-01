Contestaţie guvernamentală împotriva majorării pensiilor din grupa I şi II

Curtea Constituţională a înregistrat, ieri, contestaţia premierului Călin Popescu Tăriceanu împotriva modificărilor operate la 23 septembrie de deputaţi, prin care s-a mărit cu 50% şi respectiv 25% punctul de pensie la categoriile I şi II de muncă. Guvernul, în numele căruia a semnat sesizarea premierul Tăriceanu, a invocat nerespectarea procedurii parlamentare în privinţa modificării Legii 19/2000, care a fost operată de deputaţi în urmă cu aproximativ două săptămîni. Premierul a fost de părere, potrivit unor surse de la Palatul Victoria, că adoptarea unei astfel de legi - pe de o parte - încarcă prea mult bugetul şi, în plus, a fost aprobată fără să fi fost dezbătută pe articole. Practic, procedura de adoptare a legii este cea invocată de Guvern în sesizarea de neconstituţionalitate pe care a înaintat-o CCR. Modificările la care se referă legea sporesc cu 50% punctul de pensie pentru cei care se încadrează în categoria I de muncă şi cu 25% punctul de pensie pentru categoria a II-a de muncă, adică acelea considerate de muncă grea sau deosebit de grea. Legea prevede o creştere de 50% a punctului de pensie pentru cei încadraţi în grupa întîi de muncă şi reducerea cu 50% a vîrstei de pensionare (la un an de muncă se reduce vîrsta de pensionare cu 6 luni) şi o creştere de 25% a punctului de pensie pentru cei din grupa doi de muncă, precum şi o reducere a vîrstei de pensionare cu 25% (la un an de muncă se reduce vîrsta de pensionare cu 3 luni). Potrivit legii adoptate de deputaţi, pensiile majorate ar trebui acordate de la 1 ianuarie 2009.