Contestaţiile au adus note mai mici la titularizare pentru 15 profesori constănţeni

Dintre cei 142 de profesori care au depus contestaţii la examenul de titularizare, 15 au primit note mai mici! Amintim că examenul a fost susţinut pe 16 iulie de către 1.341 de candidaţi. Deşi iniţial s-au înscris 2.404 de cadre didactice, doar 1.525 s-au prezentat în ziua examenului, dintre acestea 2 fiind eliminate pentru tentativă de copiere, 5 pentru că nu au putut prezenta adeverinţele care să ateste studiile făcute şi parcurgerea modului psihopedagogic, iar 177 au părăsit sala de examinare din motive medicale sau personale. Rezultatele au fost afişate pe 21 iulie, la începutul acestei săptămîni. Din cei 1.341 de participanţi, 243 au luat note sub 5, 469 au obţinut note între 5 şi 6,99 şi numai 629 de candidaţi - 47% - au luat note cuprinse între 7 şi 9.99. Spre deosebire de 2007, în 2008 nu a existat nici o notă de 10. Profesorii nemulţumiţi de rezultatele obţinute şi care au fost de părere că meritau o notă mai mare au avut termen 48 de la afişarea notelor să depună contestaţii la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa. Rezultatele finale au fost postate la avizierele de lîngă sediul ISJ în ziua de 25 iulie. „Dacă nota de la recorectare este mai mică sau egală cu 50 de sutimi faţă de nota iniţială, nu se produce nici o modificare la rezultatul iniţial. Dacă diferenţa este mai mare de 50 de sutimi, atunci nota finală rămîne cea de la recorectare”, a declarat purtătorul de cuvînt al ISJ, prof. Mariana Neacşu. Din totalul de 142 de note contestate doar 67 au suferit modificări, dintre care 15 au scăzut, iar 52 au fost mărite. „Iniţial am luat 4.50 şi acum, în urma recorectării, am obţinut 5.20. mie îmi convine această notă, pentru că nu voiam un post de titular, ci suplinire prin continuitate. Pe locul, meu nu a fost deloc concurenţă, eu sînt singurul candidat, aşa că nota este perfectă”, a declarat prof. Monica Marinescu, care a candidat la disciplina educaţie fizică şi sport. La aceeaşi disciplină, un alt profesor nemulţumit de nota obţinută - 6.30 - Adrian Moise, a reuşit să-şi crească nota cu pînă la 7.20. Avizierele de lîngă sediul ISJ au fost cercetate şi de prietenii sau rudele candidaţilor, căci emoţiile prea mari i-au împiedicat, probabil, pe aceştia să meargă să vadă personal dacă au sau nu şanse să obţină o catedră. Pentru anul şcolar 2008-2009 ISJ a scos la concurs 594 de posturi titularizabile, dintre care 65% în mediul rural.