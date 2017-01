Continuă cutremurul în fotbalul francez

După catastrofa de la turneul final din Africa de Sud, fotbalul francez se schimbă din temelii şi până la… vârf! Ultima victimă a evoluţiei penibile a “cocoşului galic” la World Cup este preşedintele Federaţiei Franceze de Fotbal (FFF), care a fost obligat să-şi dea demisia! „După ce m-am gândit mult în week-end şi am discutat cu apropiaţii, colegii şi colaboratorii mei, consider că este de datoria mea să-mi dau demisia din funcţia de preşedinte al Federaţiei Franceze de Fotbal. Îmi asum cu luciditate partea mea de responsabilitate. Decizia este dictată de dorinţa de facilita evoluţia unei instituţii pe care am servit-o cu pasiune de mai multe decenii. Îmi voi prezenta demisia la Consiliul Federal din 2 iulie. Voi rămâne la dispoziţia tuturor pentru analizarea motivelor care au dus la acest fiasco al Franţei în Africa de Sud”, se arată în comunicatul semnat de Escalettes. De fapt, Jean-Pierre Escalettes este unul dintre principalii vinovaţi pentru acest dezastru, el fiind cel care a insistat, în 2008, ca FFF să-l menţină pe Raymond Domenech în funcţia de antrenor al naţionalei, deşi Franţa evoluase foarte slab şi la EURO 2008. Dacă pentru francezi curăţenia totală este cea mai bună soluţie, pentru noi nu este un lucru prea bun, mai ales că urmează să întâlnim Franţa în preliminariile EURO 2012 şi francezii sigur nu vor evolua precum în Africa de sud!