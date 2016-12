Continuă disputa legată de organizarea „Zilei Constanței 2016”

10:51:24 / 19 Aprilie 2016

Ziua Constantei

In nici un document oficial, in caietul de sarcini si nici in vreo comunicare oficiala cu privire la organizarea Zilei Constanta nu s-a specificat ca tema evenimentului ar trebui sa fie "Constanta interbelica". Singurele referiri la "specificul inceputului de secol XX" sunt cele referitoare la impunerea drept cerinte minimale din partea organizatorilor a "paradei costumelor din prima jumatate a secolului XX", a "paradei masinilor de epoca" si, respectiv "artisti stradali: pictori / desenatori, muzicieni in foisoarele de pe faleza Cazinoului, flasnetari, florarese care sa ofere doamnelor cate o floare, toti costumati specific inceputului de secol XX." Mentionam ca in oferta noastra au fost propuse toate aceste capitole; de fapt, oferta noastra a respectat absolut toate conditiile impuse in caietul de sarcini, fapt dovedit si de faptul ca a fost considerata eligibila. Daca nu am fi respectat intocmai cerintele caietului de sarcini, oferta noastra ar fi fost descalificata, fapt care nu s-a intamplat. Puteti consulta caietul de sarcini la adresa: http://www.primaria-constanta.ro/Fisiere/AchizitiiPublice/CaietdesarciniZiuaConstantei.pdf