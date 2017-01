Continuă disputa reprezentativităţii

CONSTITUŢIA, MODIFICATĂ ANUL VIITOR Premierul Victor Ponta a fost prezent, marţi seară, într-o emisiune televizată, unde a “atacat” mai multe teme importante. Ponta a apreciat, în contextul disputei pe care o are cu Traian Băsescu în problema reprezentării ţării la forurile UE, că preşedintele este acum “un pic supărat că nu mai are guvernul de partea lui, că nu mai are o majoritate parlamentară şi vrea să meargă şi el la Bruxelles“. El a declarat că nu poate să anticipeze că Parlamentul îi va acorda, în ziua de 12 iunie, un mandat de reprezentare la Consiliul European din luna iulie, dar, mai ales, că nu ştie cum va reacţiona preşedintele faţă de decizia plenului. Primul ministru a ţinut să precizeze că, în opinia sa, indiferent cine reprezintă ţara la forurile europene „nu se poate duce acolo de capul lui”, ci are nevoie de un mandat din partea Parlamentului, întrucât acolo se iau decizii esenţiale pentru ţară. În context, el a admis că şeful statului poate merge ca reprezentant al României, dar cu condiţia să se consulte în prealabil cu premierul şi să aibă un mandat din partea Guvernului. El a anunţat că anul viitor va fi modificată Constituţia, iar una dintre prevederile avute în vedere este includerea unui articol care să precizeze clar cine reprezintă ţara la Consiliul European, preşedintele sau primul ministru. Ponta a ţinut să sublinieze că, în timp ce cariera lui politică la nivel înalt abia acum începe, cariera lui Băsescu se încheie “cel mai târziu în 2014”.

GREŞELILE PDL-UDMR În ceea ce-i priveşte pe pedelişti, Ponta a susţinut că PDL a făcut o ”greşeală strategică” fiindcă a făcut alianţe diferite în judeţe, astfel că, în rezultatul alegerilor, va fi o ”uriaşă diferenţă” între USL şi a doua forţă politică clasată. El a mai estimat ”surprize plăcute” pentru USL în zone care nu îi aparţineau politic în mod tradiţional. Premierul a declarat apoi că experienţa alegerilor locale din 2012 îi arată că aleşii locali aflaţi în funcţie pornesc cu un avantaj de 10-20% faţă de ceilalţi candidaţi, ”ceea ce nu e corect”, astfel că din 2016 s-ar putea reveni la sistemul cu două tururi de scrutin. Ponta a afirmat că PDL şi UDMR, întrebaţi dacă susţin reducerea numărului de parlamentari la 300 prin noua lege electorală, au respins propunerea, pe motiv că ar fi implicat redesenarea colegiilor şi ar fi favorizat şi mai mult USL: ”Am zis bun, OK, mai rămânem aşa şi le reducem la anul şi le stabilim, colegiile, pentru 2016”. Pe de altă parte, privind sistemul de vot uninominal susţinut de USL, liderul PSD s-a arătat dispus să parieze că nu vor intra independenţi în viitorul Parlament.