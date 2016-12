Continuă duelul... comunicatelor între Gică Hagi şi FRF

După ce miercuri, 21 septembrie, Gică Hagi a adresat o scrisoare deschisă în care s-a referit la modul în care se face selecţia la loturile naţionale de juniori, exprimându-şi dezamăgirea pentru neconvocările mai multor jucători crescuţi la Academia de Fotbal pe care o conduce, Comisia tehnică a Federaţiei Române de Fotbal a replicat vineri, pe site-ul FRF, printr-un comunicat în care a fost prezentată o statistică a convocărilor la loturi.

Managerul tehnic al FC Viitorul și Academiei Hagi a răspuns acestui comunicat cu un nou... comunicat, care se doreşte a fi ultimul cu privire la problemele concrete de selecție de la loturile naţionale ale României.

Iată în continuare comunicatul postat vineri pe site-ul Academiei Hagi:

„Un fost oficial din cadrul sectorului tehnic al FRF a afirmat că trebuie create „Alternative la Academia lui Hagi”. Ce înseamnă cuvântul „alternativă”? Vă rog să mi-l traduceți voi.

Doar prin câteva exemple am vrut să demonstrez mass-media și suporterilor din România că eu sunt cel atacat. Am făcut acest lucru tocmai pentru a nu se crea o imagine eronată că eu am atacat FRF, așa cum s-a speculat.

1. Am sesizat selecția care s-a făcut la loturile naționale de tineret și juniori prin dispariția subită din circuit a unor jucători foarte competitivi (Mitriță, Bălașa, Manea, Tănase), iar despre fiecare dintre aceștia am argumentat în scrisoarea din 21 septembrie. Am făcut acest lucru pentru că s-a tot invocat că „aria de selecție este redusă”.

2. Cele mai bune argumente în ceea ce privește „Alternativa la Academia lui Hagi” sunt cele două lucruri petrecute cu Ianis Hagi:

a) În urmă cu doi ani și cu opt jucători de la Academia Hagi în echipă, România U17 (generația ‘98) s-a calificat la Turul de Elită după ce a învins cu 6-1 Danemarca. La Turul de Elită numărul jucătorilor din Academia Hagi s-a redus, iar directorul tehnic din acea perioadă a încercat să-l umilească pe Ianis.

b) Cu toate că Ianis Hagi a reușit performanțe foarte mari pentru vârsta lui (la 17 ani declarat cel mai bun tânăr jucător din Liga I pe baza voturilor antrenorilor și a căpitanilor de echipă) nu a obținut până în acest moment nici măcar o Promovare la un lot național superior ca vârstă. Ianis merita șansa unei promovări pe care a avut-o orice alt jucător talentat din Academie sau de la alt club din țară.

3. Tot ceea ce am transmis a fost în nume propriu. Obiectivul meu este să sprijin fotbalul românesc și vreau să aibă rezultate, nu sunt contra FRF. Nu mă băgați în nici fel de joc politic sau în vreo „barcă”. Nu mă simt în „barca” nimănui, doresc doar binele fotbalului românesc și îmi asum tot ceea ce am spus pentru că am fost lider.

Voi apăra întotdeauna jucătorii valoroși și sunt ghidat de principii și reguli. Orice tânăr talentat merită să fie ajutat, așa cum am fost inclusiv eu. Pentru mine sprijinul înseamnă Promovare.

Acum 18 ani am semnalat unele lucruri și am fost judecat greșit, dar mi s-a dat dreptate peste ani. Nu vreau ca și acum să se întâmple la fel.

Cred că acum m-am făcut înțeles. Este ultimul comunicat pe care îl dau pe această temă.

Cu deosebit respect, Gheorghe Hagi (manager tehnic FC Viitorul și Academia Hagi)

Citește și:

Răspuns sec din partea FRF

Gică Hagi dezvăluie nedreptățile îndreptate către jucătorii crescuți la academia sa

„Sunt multe interese contra mea!”