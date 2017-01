Continuă greva generală la DMHI

Salariaţii şantierului naval Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI) au continuat, ieri, greva generală pe termen nelimitat declanşată la începutul acestei săptămâni. „Ne-am întâlnit cu administraţia companiei dar nu a fost de acord cu revendicările noastre. Am discutat şi cu liderul Blocului Naţional Sindical (la care suntem afiliaţi), Dumitru Costin, şi ne-a comunicat că, cel mai probabil la sfârşitul acestei săptămâni, va veni la Mangalia”, a declarat liderul Sindicatului Navalistul Mangalia din cadrul DMHI, Florian Marin. El a precizat că salariaţii au aceleaşi revendicări de la începutul verii, fiind vorba, mai exact, de o majorare salarială de 300 de lei şi de negocierea unui nou contract de muncă. El a explicat că revendicările angajaţilor sunt îndreptăţite, în condiţiile în care producţia şi cifra de afaceri ale companiei cresc de la an la an. Potrivit liderului sindical, pentru 2011, conducerea companiei intenţionează să producă 12 nave, faţă de 8, anul acesta.