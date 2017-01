Continuă încheierea protocoalelor USL la nivel local

Primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan, este al doilea candidat comun al PSD, PNL şi PC desemnat de USL în judeţul Constanţa pentru următoarele alegeri locale, care vor avea loc în 2012. Decizia a fost luată, ieri, de reprezentanţii USL de la nivel judeţean, după consfinţirea Uniunii în alte şase localităţi. Liderii PSD, PNL şi PC din Băneasa, Cobadin, Adamclisi, Ostrov, Murfatlar şi Techirghiol au semnat actele de „căsătorie“ dintre cele trei formaţiuni politice. Prezent la consfinţirea colaborării politice, prim vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a declarat că la Techirghiol sunt multe proiecte care trebuie duse la îndeplinire prin munca reprezentanţilor celor trei formaţiuni politice. „USL este o alternativă la parodia de Guvern 14 sau 15 care nu reuşeşte să construiască absolut nimic“, a declarat Constantinescu. Primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan, a completat afirmaţiile liderului PSD şi a spus că în localitatea pe care o conduce s-au derulat în ultimii ani multe proiecte, dar şi că multe altele urmează a fi demarate, iar că acest lucru se datorează unei bune colaborări între PSD şi PNL. „Avem trei ani în care am conlucrat perfect în această formulă (cinci consilieri PSD şi cinci PNL) şi la fel vrem să mergem mai departe, pentru următorii cinci ani“, a spus Stan. La rândul său, deputatul PSD Eduard Martin a întărit ideea că scopul USL este de a „trimite PDL în lada de gunoi a istoriei“. „Au făcut praf ţara asta şi au demonstrat că nu pot face decât rău. Sunt nişte mincinoşi care au încercat să supravieţuiască prin mojicii, escrocherii sentimentale şi perversităţi. Au anunţat că ieşim din criză pe 31 martie ca să nu anunţe pe 1 aprilie, ca să nu creadă oamenii că este o glumă. Aştept să primesc telefoane prin care să mi se spună că totul este mai bine şi că am ieşit din criză“, a spus Martin. La semnarea protocolului dintre cele trei formaţiuni politice a fost prezent şi liderul PNL Constanţa Gheorghe Dragomir, care a insistat asupra importanţei pe care o are USL pe plan politic în lupta împotriva PDL. „Este un pas important pe care nimeni nu îndrăznea să-l întrezărească. Ciuma din dealul Cotrocenilor ne-a îndemnat să facem pasul de a înfiinţa USL. Este singura cale prin care mai putem să scăpăm de nenorocirile provocate de PDL. Am văzut ce înseamnă incompetenţa, iar noi trebuie să demonstrăm contrariul“, a explicat Dragomir.