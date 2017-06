Continuă lupta în trei pentru titlu în Liga 1

14:53:30 / 09 Mai 2017

Injosirea unei legende

Duckadam a fost si va ramane unic in istoria fotbalului nostru si mondial:in finala CCE din 1986,pe care a si castigat-o,a reusit sa apere 4 lovituri de la 11m. In loc sa ramana pe soclul acelei uluitoare performante Duckadam,angajat cu simbrie la patronul Becali,se face de ras si se injoseste sa demonstreze ca FCSB este o echipa si corecta,si persecutata de arbitri iar echipele fac front comun impotriva ei. L-am vazut luni seara pe Duckadam zambind prosteste(si vorbind prosteste cum i-a zis Sapunaru) incercand sa raspunda argumentelor logice ale celor din studioul TV. De ce era obligata Craiova sa bata Viitorul daca tu FCSB nu ai reusit? De ce CFR Cluj trebuie sa nu piarda la Ovidiu acolo unde recent FCSB a pierdut categoric? Il intreb pe Duckadam de ce este atat de sigur ca va castiga cu Craiova? Si il mai intreb pe Duckadam de ce nu a participat alaturi de fostii sai colegi legendari pe 7 mai la o intalnire anuala de amintiri memorabile? Nu a primit unda verde de la patron? Sunt alaturi de REALITATEA TV in demersurile si propaganda pro Hagi iar lumea sa inteleaga ca acesta merita sa fie campion cu cea mai tanara echipa din campionat si in acelasi timp condamn zvonurile subterane ca deja Hagi le va pune pe masa,bineinteles cointeresat material(!!!) titlul de campioni fcsbistilor