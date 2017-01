Continuă meciurile spectaculoase la Trofeul “Telegraf”

09:14:41 / 19 Ianuarie 2015

Fc Constanta

Buna ziua domnilor, Acest turneu care este organizat pentru fosti sportivi Constanteni indiferent de categoriile in care au jucat rugam respect din partea voastra,numai injurati si jicnti,avem famili acasa ,avem copii la fel ca si voi. Ar trebui sa luati atitudine si sa trageti la raspundere pe cei care conduc acest oras ca nu avem o echipa in liga 1,multi jucatori de la acest turneu au jucat in liga 1 jn cupele europene,venim la acest turneu de placere sa mai jucam si sa ne revedem cu fost colegi,prieteni etc nu sa ne injurati. Ani au trecut peste noi,numai jucam fotbal de performanta sa putem face diferenta,numai avem 20 de ani.Sunt multi dintre noi care au peste 40 ani precum Popa Marian (1967) Mina Gheorghe (1973) Gechereanu Constantin (1971) Georges Mihai (1969) Tiberiu Curt (1975) Şchiopu Cristian (1974) Biliboacă Adrian (1971) Ţeican Sorin (1973) fotbalisti de mai sus au facut performanta in acest oras frumos...iubiti acest turneu respectati toti jucatori ca peste cativa ani numai puteti vedea in teren din cauza varstei ( poate la ultra-old boys ) inaintate si alti credeti-ma ca din urma numai vin. Injurati daca vreti pe cei care au distrus aceste oras ca numai avem echipe de fotbal numai avem sport de performanta numai avem nimic. Cu mult respect echipa Fc Constanta