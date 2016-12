Continuă prevenția cancerului de col uterin. Se dublează fondurile pentru unele testări

Preşedintele Klaus Iohannis a scris, ieri, pe Facebook, cu ocazia Zilei Mondiale a luptei împotriva cancerului (4 februarie), că multe forme de cancer pot fi vindecate dacă sunt depistate la timp și că, pe termen lung, prevenirea bolilor costă statul mai puțin decât tratamente făcute târziu. Șeful statului a mai scris că mulți dintre semenii noștri sunt afectați de extinderea numărului de boli incurabile şi a adăugat că subfinanțarea, organizarea defectuoasă a sistemului sanitar sau chiar nepăsarea adâncesc această stare de fapt. ”Astăzi, de Ziua Mondială a luptei împotriva cancerului, să nu uităm că multe forme de cancer pot fi vindecate dacă sunt depistate la timp și că, pe termen lung, prevenirea bolilor costă statul mai puțin decât tratamente făcute târziu și cu șanse reduse de vindecare a pacientului”, a scris Klaus Iohannis. El a mai arătat că dreptul la sănătate şi la viaţă al semenilor noştri trebuie respectat în orice situaţie. ”Orice socoteli am face, nu trebuie să uităm că în spatele calculelor se află viețile semenilor noștri și dreptul lor la sănătate și la viață, care trebuie respectat în orice situație”, se menţionează în postarea de pe Facebook a preşedintelui Iohannis. Ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, a salutat, tot pe Facebook, dorinţa de implicare a președintelui României și aplecarea sa asupra problemelor din sistem. ”Sunt de acord cu creșterea finanțării pentru sistemul sanitar deoarece este nevoie de fonduri pentru asigurarea medicamentelor, dar și a investițiilor. Pe de altă parte, în cele nici 12 luni de mandat am realizat progrese și pași importanți pentru pacienții cu afecțiuni oncologice. În primul rând, după 7 ani am deblocat lista de medicamente gratuite prin introducerea a 40 de molecule inovative, dintre care mai mult de un sfert sunt pentru tratarea cancerului. Am reușit eliminarea listelor de așteptare pentru tratament la Comisiile CNAS”, a scris Bănicioiu. Demnitarul a precizat că va continua prevenția pentru cancerul de col uterin şi vom dubla în acest an fondurile pentru testarea gratuită Papanicolau a femeilor cu vârste între 24 și 64 de ani. ”Vrem să dăm drumul și altor programe de prevenție pentru cancerul de sân și pentru cel de prostată. Avem un proiect important pentru deschiderea unor noi centre de radioterapie, din fonduri externe, de la Banca Mondială, pentru că, este un fapt cunoscut, radioterapia este sectorul cel mai vitregit din oncologie.

Îi asigur pe toți pacienții, dar și pe președinte, că nici eu și nici colegii mei din sistem nu am uitat o secundă că în mâinile noastre avem viața oamenilor. Am încredere în competența medicilor români și în eforturile cadrelor medicale pentru pacienții oncologici”, potrivit ministrului Sănătății.