Continuare a seriei ”Twilight”, scrisă de fanii ei

Doi fani ai seriei ”Twilight”, care au rescris pentru internet povestea vampirilor îndrăgostiţi, replasând intriga din romanele originale în cadrul unui birou, au semnat un contract cu o editură new-yorkeză pentru două volume ce vor fi publicate în curând. Editura Gallery Brooks, filială a grupului editorial Simon and Schuster, a confirmat, joi, informaţia apărută în The Hollywood Reporter, potrivit căreia urmează să publice ”The Office” (Biroul) şi o continuare a acestui volum, anul viitor. Cel de-al cincilea şi ultimul film din această franciză cinematografică bazată pe romanele scrise de Stephenie Meyer, intitulat ”Saga Amurg: Zori de Zi - Partea II”, va fi lansat pe marile ecrane pe 14 noiembrie, în câteva ţări europe. În SUA, filmul va fi lansat în aceeaşi zi ca şi în România, pe 16 noiembrie. ”The Office”, scris de Christina Hobbs şi Laurent Billings, a fost deja descărcat de două milioane de ori de pe internet. Romanul îi prezintă pe vampirul Edward Cullen şi pe tânăra Bella Swan în rolurile unui patron şi a asistentei sale, care trăiesc o poveste complicată de dragoste la locul de muncă.

Un purtător de cuvânt al editurii Gallery Books a anunţat că romanul va apărea în februarie în format digital şi tipărit, sub titlul ”Beautiful Bastard”, urmat de continuarea sa, ”Beautiful Stranger”. Trilogia ”Fifty Shades of Grey” scrisă de romanciera britanică E.L. James a avut, la rândul ei, mare succes mai întâi pe internet, înainte de a fi tipărită. Un site dedicat fan-ficţiunii (continuări scrise de fani), Twilighted.net, a publicat până în prezent 6.414 povestiri de la 3.237 de autori, totalizând 48.201 de capitole. Franciza ”Twilight” are la bază romanele scriitoarei Stephenie Meyer, care au fost traduse în 37 limbi şi s-au vândut în peste 100 de milioane de copii pe plan mondial. Primele patru lungmetraje din franciza de succes ”Twilight” au obţinut împreună încasări de 2,5 miliarde de dolari.