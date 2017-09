Contoarele la control! RADET vă roagă să fiţi acasă!

12:56:02 / 18 Iulie 2017

A FI SAU A NU FI ... RADET

Si ce masuri EXTRAORDINARE va lua RADET daca gaseste "nereguli" ? HA HA HA ! Am mai postat aici si nu am vazut nici o reactie din partea conducerii RADET. Exista un bloc in cartierul Faleza Nord (in spatele bisericii de pe strada Unirii) unde de 3 ani de zile, contoarele RADET de apa callda si caldura inregistreaza consum 0 (ZERO). Asta in conditiile in care RADET nu a aprobat debransarea nici unui locatar (proprietar). Am facut numeroase sesizari verbale si in scris la sediul RADET. am ramas un singur proprietar bransat la sistem. Am trimis mail catre conducerea RADET unde am explicat situatia si am cerut sprijin, am specificat ca DORESC RASPUNS PE ADRESA PERSONALA DE MAIL din motive personale (unul dintre ele fiind ca nu doresc ca "bunii mei vecini" sa stie despre aceasta sesizare si ... SURPRIZA !!! Sau Nu. RADET mi-a raspuns in scris PE ADRESA ASOCIATIEI DE PROPRIETARI. Plicul mi-a fost inmanat DESCHIS de catre doamna care colecteaza banii de intretinere, care cu o privire taioasa mi-a inmanat plicul. Dupa ce il citise bineinteles. Asa ca ... Doreste RADET sa ramana cu clienti ? Cu asa preturi ? Cu asa politica de aparare a intereselor ? Haideti sa fim seriosi !!! Masuri se pot lua impotriva debransatilor ilegali... se strang niste bani frumosi din amenzi. Daca se vrea bineinteles. Sunt convins ca acest caz nu este singular in Constanta... Sau este si RADET nu stie ce sa faca in acest caz. HA HA HA