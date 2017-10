Contra debutează pe banca tricolorilor

Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești va găzdui joi seară, de la ora 21.45 (în direct la TVR 1), întâlnirea România - Kazahstan, din etapa a 9-a a grupei E din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din 2018. Un meci în care Cosmin Contra va debuta în postura de selecționer al primei reprezentative, într-un moment în care echipa noastră nu mai are vreo șansă de calificare la turneul final din Rusia. „Începem un nou drum la echipa națională. Am venit într-un moment greu, dar întotdeauna antrenorii depind de rezultate. Am găsit un grup foarte bun, o atmosferă extraordinar de plăcută. Sper să se vadă o mică schimbare, pentru că nu pot schimba foarte mult în trei zile de antrenament. Sper să se vadă altceva, o altă atitudine, să se vadă că luptăm pentru fiecare minge. Kazahstan este o echipă bună, o echipă puternică din punct de vedere fizic. Ne poate pune probleme. Dacă noi nu vom juca bine atunci este posibil să avem o surpriză”, a declarat Contra, care l-a convocat de urgență pe atacantul George Țucudean, de la FC Viitorul, în locul lui Bogdan Stancu, accidentat. „Acum e un nou început. Avem nevoie de rezultate în aceste ultime două jocuri. Sperăm să demonstrăm pe teren că noul selecționer a venit cu o mentalitate bună. Este important să avem susținerea publicului și sper să vină în număr cât mai mare”, a spus căpitanul Vlad Chiricheș.

Duminică, 8 octombrie, de ora 19.00 (în direct la TVR 1), tricolorii vor înfrunta Danemarca, la Copenhaga, în ultimul joc din actuala campanie.

Programul celorlalte meciuri din grupă - etapa a 9-a, joi, ora 19.00: Armenia - Polonia (în direct la Digi Sport 1), ora 21.45: Muntenegru - Danemarca (Digi Sport 3); etapa a 10-a, duminică, ora 19.00: Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (Digi Sport 3).

Clasament GRUPA E: 1. Polonia 19p (golaveraj: 18-11), 2-3. Danemarca și Muntenegru 16p (18-7), 4. ROMÂNIA 9p (8-8), 5. Armenia 6p (8-19), 5. Kazahstan 2 (4-22).

Programul celorlalte meciuri de joi - GRUPA C, ora 19.00: Azerbaidjan - Cehia, ora 21.45: San Marino - Norvegia, Irlanda de Nord - Germania. Clasament: 1. Germania 24p (35-2), 2. Irlanda de Nord 19p (16-2), 3. Azerbaidjan 10p (8-12), 4. Cehia 9p (10-9), 5. Norvegia 7p (8-10), 6. San Marino 0p (2-38).

GRUPA F, ora 21.45: Malta - Lituania, Scoția - Slovacia (Digi Sport 2), Anglia - Slovenia (Digi Sport 1). Clasament: 1. Anglia 20p (16-3), 2. Slovacia 15p (14-6), 3. Slovenia 14p (10-4), 4. Scoția 14p (14-10), 5. Lituania 5p (6-18), 6. Malta 0p (2-21).

